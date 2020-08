Tutto pronto all’Arena Alpe Adria per Leo Gassmann

L’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro è pronta ad accogliere Leo Gassmann, sabato 8 agosto alle 21.00, in uno spettacolo attesissimo del calendario Nottinarena, in direzione del sold out.

“Eravamo certi che Leo Gassmann avrebbe riscosso un grande successo - dichiara Luca Tosolini di FVG Music Live -. E’ un giovane che sa arrivare al pubblico di ogni età, che si è distinto per la sua umiltà e per la determinazione nel raggiungere il sogno di salire sul palco dell’Ariston, uscendone vincitore. E’una gioia per noi poterlo ospitare all’Arena Alpe Adria e siamo pronti ad accoglierlo con entusiasmo e con un pubblico numeroso”.

Classe 1998, a Leo Gassmann l’arte scorre nel sangue. La sua partecipazione a X Factor12 l’ha avvicinato per la prima volta al pubblico, è arrivato in semifinale dimostrando il suo talento. In seguito vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Vai bene così.



Le parole delle canzoni di Leo arrivano dritte al cuore con un messaggio di positività. E di positività, speranza, forza e fiducia nella vita, le persone, oggi più che mai, hanno una gran bisogno. “Vai bene così” è un testo che invita ad accettare i propri fallimenti. “Che la vita è là fuori, non è sempre a colori. Ma una cosa è certa, non le importa dei tuoi errori”. Vai Bene Così termina con la parola “asimbonanga”, espressione zulu che significa “non lo abbiamo visto”, e che dà il titolo ad una canzone di Johnny Clegg dedicata a Nelson Mandela, simbolo della lotta per la libertà e dell’accettazione del diverso. Il brano fa parte di “Strike, l’album di debutto di Leo Gassmann, pubblicato il 7 febbraio 2020.L’evento è a ingresso gratuito ed è ancora possibile prenotarsi attraverso l’app Eilo, scaricabile su Google Play Store e App Store. Info sui social di FVG Music Live @fvgmusiclive.