Tutto pronto per Alpi Giulie Cinema 2023

Al Teatro Miela di Trieste la conferenza stampa di presentazione di Alpi Giulie Cinema, la rassegna cinematografica dedicata alla montagna giunta alla 32esima edizione organizzata dall'Associazione Culturale Monte Analogo, in collaborazione con Arci Servizio Civile.

Marko Mosetti e Giuliano Gelci, presidente e vicepresidente di Monte Analogo, hanno illustrato l'iniziativa che prenderà il via a Trieste martedì 14 febbraio con proiezioni pomeridiane e serali al Miela e al Bar Libreria Knulp, per poi trasferirsi in varie località della regione e nelle comunità italiane dell'Istria.

In programma ben 14 produzioni provenienti oltre che dall'Italia da Spagna, Iran, Regno Unito, Canada, Svizzera e Usa, i due concorsi – la "Scabiosa Trenta", riservata alle produzioni cinematografiche di autori originari delle regioni alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia, e "Hells Bells", dedicato a documentari, reportage e fiction di speleologia - e la presentazione di tre libri che raccontano aspetti e peculiarità diversi delle nostre montagne.

L’auspicabile nuovo ruolo delle donne nelle terre alte è il tema del primo appuntamento con la proiezione alle 18 di martedì 14 di Heltzear (17’) - Spagna, 2021- Mikel Gurrea - Genziana d’argento – Miglior cortometraggio (Trento Film Festival 2022) e Anwar (70’) - Spagna, 2022- Rosa Garcìa Loire; alle 20.30 seguiranno Zari (28’) - Iran, 2021 – Arman Gholipour Dashtaki - Premio Amelia de Eccher (Trento Film Festival 2022), A Woman’s Place (26’) – Regno Unito, 2021 – Menna Wakeford e Not Alone (43’) – Canada, 2021 – Heather Mosher.

La rassegna Alpi Giulie Cinema 2023 si tiene in collaborazione con Arci Servizio Civile, Società Alpina delle Giulie e Associazione XXX Ottobre – sezioni Cai Trieste, SPDT- Slovensko Planinkso Društvo Trst, Commissione Grotte E.Boegan, BarLibreria Knulp e Cooperativa Bonawentura-Teatro Miela.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO