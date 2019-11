Tutto pronto per il 30esimo Concorso Città di Porcia

E’ ormai alle porte il 30esimo Concorso Internale Città di Porcia al via l’11 novembre, per l’organizzazione dell’associazione Amici della Musica Salvador Gandino assieme ai partner progettuali Teatro Verdi di Pordenone e Cidim, col sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comune di Porcia, Comune di Pordenone. L’ultimo appuntamento del Festival brass Aspettando il concorso, venerdì 8 novembre alle 20.30 a Palazzo Montereale Mantica a Pordenone, con ingresso gratuito, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Pordenone Udine vedrà protagonista l’ensemble Fasenima- QuatTromboni”. Il quartetto è composto dai docenti della classe di trombone dei conservatori di Napoli, Genova, Vicenza e Udine, tutt’ora in piena attività solistica, cameristica e di professori d’orchestra presso le più importanti fondazioni lirico-sinfoniche e orchestre nazionali. La passione e l’impegno di ognuno convergeranno per l’occasione in un concerto in cui il colore e le sonorità del trombone avvolgeranno gli ascoltatori in un viaggio nelle musiche dal 1600 ai giorni nostri, con brani originali e trascrizioni virtuosistiche di grande effetto. In programma musiche di Purcell, Mozart, Wagner, Mascagni , Debussy, Carmichael, Beatles, e la dolcissima Dancing Doll di Mangani alla sua prima esecuzione mondiale con questo organico. I QuatTromboni sono Fabio Rovere (docente al Conservatorio “A.Pedrollo" di Vicenza, già primo Trombone nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Premier Prix de Virtuositè al Conservatoire de Musique de Lausanne, con collaborazioni i più importanti teatri e istituzioni nazionali, Fenice, Arena l’Orchestra Haydn, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Regio di Parma …); Sergio Bernetti (docente del Conservatorio di Musica di Udine, ha all’attivo numerose idoneità in Enti lirici ed Orchestre sinfoniche, e collaborazioni conTeatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra dell’Accademia nazionale di S. Cecilia, Teatro alla Scala, Arena di Verona; si occupa di musica contemporanea ed esegue numerosi brani in Prima assoluta, molti dei quali dedicati; suona il Trombone rinascimentale con la Cappella marciana di Venezia); Nicola Ferro (docente la Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, compositore, arrangiatore e produttore, ha collaborato con Fondazioni Lirico Sinfoniche con direttori quali Muti e Mazeel, molte delle sue musiche composte su commissione sono eseguite in tutto il mondo da musicisti della New York Philharmonic, Chicago Symphony…); Massimo Gianangeli (professore al Conservatorio “N. Paganini” di Genova; ha al suo attivo collaborazioni con le orchestre di enti prestigiosi, tra cui Teatro dell’Opera di Roma, Carlo Felice di Genova, San Carlo di Napoli, Teatro la Fenice di Venezia, dal 1994 collabora stabilmente con l’orchestra dell’Arena di Verona; già Primo Trombone Solista dell’Orchestra Sinfonica di Milano ”G.Verdi”, attualmente Primo Trombone Solista dell’Orchestra Sinfonica Regionale delle Marche).