Tutto pronto per il Jova Beach Party!

Amato (perlopiù) o ignorato, ma quasi mai odiato, Lorenzo Cherubini ha realizzato qualche anno fa il suo sogno: una festa in spiaggia in cui far convivere musica live, Dj, spirito da Woodstock 3.0 e quell’impegno sociale/ambientale che ha sempre caratterizzato Jovanotti che, comunque lo si voglia considerare, è quello capace di passare in pochi lustri da 'Penso positivo' a Rick Rubin come produttore.

Jova Beach Party riparte ancora da Lignano Sabbiadoro, sabato 2 e domenica 3 luglio, per poi passare a 12 spiagge popolari d’Italia, un prato di montagna, un ippodromo e un aeroporto.

La ‘nuova città temporanea’, dove si paga solo in token e si fa il bagno in mare fino alle 19, non si sporca e anzi, si punta a favorire una cultura ecologista e del riciclo, è pronta per accogliere 45 mila spettatori la prima sera (qualcosa di meno la seconda, non ancora sold out: i biglietti per la data di domenica 3 luglio a Lignano Sabbiadoro sono disponibili sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com). In un ‘villaggio’ da 450 x 100 metri, allestito da 400 persone (che diventeranno più di 1.000 nei giorni dell’evento: tutti pernottamenti garantiti per la città!), con tanto di 'ospedale da campo'.

Sul palco da 65 metri di larghezza, già testato da Jovanotti – arrivato a Lignano a inizio settimana – una festa-happening fatta di Dj e musica dal vivo, dove Jova è al tempo stesso performer, giramanopole e parte del pubblico.

In più, oltre 150 sono gli ospiti ‘ufficiali’ invitati alle date di questo anomalo tour (ci sono ancora i friulani Tre allegri ragazzi morti), ma con aggiunte giornaliere che rendono impossibile un’idea di scaletta per le singole date, comprese quelle sulla spiaggia lignanese.

“Jova Beach Party è la festa del mondo", scrive Jovanotti, tra un mini Dj set su Tik Tok e una gallery su Instagram. "Il raduno della musica globale e vitale. Non c’è in giro una cosa così bella, varia e vera. Venitevi a divertire: è un viaggio. C’è tanta musica bella, tutta all’insegna della festa, della danza e dell’arte. Sono artisti, band e Dj che abbiamo voluto e invitato in nome della comune passione per la musica vera e appassionata, per superare il vecchio stereotipo dei generi musicali e dire finalmente che i confini musicali e culturali sono caduti e oggi il sound migliore arriva da….ovunque”.