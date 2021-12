Uberto Pasolini ospite a Udine e Pordenone

Dopo lo strepitoso Still Life Uberto Pasolini torna con NOWHERE SPECIAL – UNA STORIA D’AMORE, un film di immagini tanto semplici quanto eloquenti, che mettono in poesia la crudeltà della vita. Il racconto dell’emozionante e commovente relazione tra un padre e un figlio, che ha conquistato il cuore di pubblico e critica alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il film era stato presentato nella sezione Orizzonti 2020.



A presentare il film a Udine e Pordenone sarà proprio il regista, ospite in sala venerdì 10 dicembre, al cinema Centrale alle ore 19.30 e a Cinemazero al termine della proiezione delle ore 21.00. La prevendita dei biglietti è già attiva online e presso le casse dei cinema.



John, un lavavetri di trentaquattro anni, dedica la vita a crescere il figlio Michael di quattro anni, dopo che la madre del bambino li ha lasciati. La loro è una vita semplice, fatta di rituali quotidiani universali, una vita di completa dedizione e amore innocente che mostra la forza della loro relazione. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita. Poiché non ha una famiglia a cui rivolgersi, trascorrerà i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui dare in adozione Michael, provando a proteggere il suo bambino dalla terribile realtà.



Ispirato da eventi reali, il film racconta una storia drammatica con grande sensibilità poetica, "in modo molto sottile e discreto, evitando il più possibile il melodramma e il sentimentalismo. - sottolinea Pasolini - Questo approccio si riflette anche nello stile filmico [...] adottato, diretto e privo di deconcentranti infiorettature stilistiche. Nowhere special non è un film sulla morte, ma sull’amore e su come questo si esprime ovvero attraverso la curiosità e l’accettazione delle reciproche debolezze. Il mio film non vuole assolutamente giudicare nessuna famiglia. Né vuole dare lezioni o risposte a un problema così difficile come quello che ho affrontato. Penso che il cinema non debba dare lezioni, ma condividere un viaggio, dei sentimenti, delle emozioni, dei dubbi”.Per Uberto Pasolini questo è il terzo film da regista, girato a Belfast, e la sua casa di produzione, la Red Wave Films, che ha realizzato tra gli altri un successo planetario come Full Monty, ha sede a Londra. Eppure Pasolini, anche se ha lasciato l'Italia appena adolescente per seguire gli studi, mantiene ancora forti legami con Milano, dov'è cresciuto.Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare i siti www.visionario.movie e www.cinemazero.it. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).