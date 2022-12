Udine, Abba Symphonic fa il bis

La musica degli Abba è intramontabile e, a 50 anni dal loro debutto, sono ancora uno dei gruppi musicali il cui successo non ha praticamente mai conosciuto declino.

Inarrestabili le vendite al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Abba Symphonic – Real Tribute Show” il concerto sinfonico dedicato alla leggendaria band svedese, in scena a inizio 2023.

Sono già terminati i biglietti per la data dell’11 febbraio, così a grande richiesta si aggiunge una nuova replica in programma venerdì 10 febbraio, sempre al Giovanni da Udine. I biglietti per la nuova data saranno in vendita a partire dalle 10 di mercoledì 14 dicembre online su Ticketone.it, in tutti i punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro.

Ideato e realizzato da VignaPR e And Production, Abba Symphonic – Real Tribute Show è uno spettacolare concerto sinfonico dedicato a celebrare uno dei più importanti gruppi di sempre, che ha saputo creare delle canzoni che fondono influenze disco e ballate struggenti, melodie tradizionalmente europee e innesti esotici, strumentazioni complesse e produzioni studiate con dettagli perfezionisti che sono riuscite a mettere d’accordo musicalmente gusti e generazioni trasversali in ogni angolo del mondo.

Da Waterloo a Chiquitita, passando per Mamma Mia, Knowing Me Knowing You, Fernando, Dancing Queen, Super Trouper, Gimme Gimme e tantissimi altri, Abba Symphonic propone al pubblico un viaggio potente, emozionante e coinvolgente attraverso i grandi successi della leggendaria band svedese, riarrangiati in maniera magistrale per orchestra sinfonica e band.

Oltre alle due date a Udine, lo show approderà in Italia a febbraio con altri due imperdibili appuntamenti: sabato 4 febbraio a Trieste al Politeama Rossetti e poi farà tappa il 13 febbraio al Teatro degli Arcimboldi a Milano.

Non si tratta di un semplice tributo, ma di uno show a 360 gradi, una vera e fedele riproduzione dei dettagli che hanno caratterizzato e contraddistinto gli ABBA: dai costumi pittoreschi ai video psichedelici, passando per una produzione luci altamente scenografica e spettacolare. In Abba Symphonic – Real Tribute Show tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco e che si respirerà in teatro.