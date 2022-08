The Groove Factory e il Comune di Udine, per cause non imputabili alla loro volontà, sono costretti ad annullare il concerto di Natalie Imbruglia in programma mercoledì 31 agosto al Castello di Udine nell’ambito di Udinestate2022.

I biglietti già acquistati saranno rimborsati direttamente su Mailticket.