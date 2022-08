Udine, Armonie in Città con il Trio Candal

Appuntamento martedì 23 agosto alle 20.45 nella Chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Udine con Armonie in Città, che propone il concerto del Trio Candal. Nel programma musiche di C. M. von Weber, G. Rossini, G. Donizetti, F. Mendelssohn B.

Un trio formato da artisti di fama internazionale - Giuseppe Nese al flauto, Pierluigi Camicia al pianoforte e Marco Dalsass al violoncello - che hanno suonato in tutto il mondo nei più noti teatri e sale da concerto come solisti e come cameristi, vantando prestigiose collaborazioni e riscuotendo importanti consensi di critica e di pubblico.

Ci delizieranno con un programma che passa dal repertorio tedesco a quello italiano mettendo in luce le qualità solistiche del flauto e del violoncello in Rossini e Donizetti. Il Trio di Weber è considerato il migliore dei pochissimi lasciatoci nel genere cameristico dall’autore del Freischütz.

Qui le informazioni, biglietteria@fondazionebon.com +39 0432 543049