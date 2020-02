Udine danza con Tiepolo

Una settimana dedicata all’arte, dalla pittura di Tiepolo alla danza di Virgilio Sieni. È questa la proposta che il Css Udine presenta nella stagione di Contatto. Dal 27 al 29 febbraio il Teatro San Giorgio ospita ‘Mondo nuovo’, l’allestimento curato da Sieni e realizzato per la città di Udine, mentre già venerdì 21 il celebre coreografo incontra gli studenti del liceo Stellini e sabato 22 alla libreria Feltrinelli presenta il suo libro ‘Dizionario minimo sul gesto’.

‘Mondo nuovo’, rivolto a cittadini, danzatori, performer, artisti e studenti, si è sviluppato durante il mese di febbraio attraverso un ciclo d’incontri e pratiche rivolte alla consapevolezza del corpo. Durante il percorso l’attenzione si è concentrata sulle qualità del gesto e della tattilità, sulla capacità di ascolto e di sguardo. “Mondo Novo è un’esperienza di partecipazione per cittadini, danzatori e performer, che troverà la sua sostanza in esercizi e meditazioni sui gesti scomparsi, a partire dall’opera di Giandomenico e Giambattista Tiepolo” – spiega il coreografo.

La performance sulla scena rappresenta una riflessione sul mondo e il suo destino, la catastrofe e Pulcinella, percorsa dai gesti danzati, dal pensiero di Giorgio Agamben, dai colori degli affreschi e delle acqueforti dei Tiepolo. Da quei gesti scomparsi, che il corpo però sa custodire, Sieni ci avvicina a una conoscenza dettata dall’attenzione ai dettagli delle cose e costruisce uno spazio tattile delle emozioni. (v.v.)