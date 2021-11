Udine è migliore grazie al 'Palio'

Nel 2014 ha rischiato uno stop per mancanza di fondi, poi ci si è messa la pandemia, ma il Palio teatrale studentesco, in 50 anni di storia, è diventato sempre più parte della città di Udine, accompagnandola nella sua crescita culturale e diventando sinonimo di ‘appartenenza’ a un gruppo e alla società civile. Nato nel 1972 da un gruppo di appena 5 scuole e grazie all’intuizione di Rodolfo Castiglione e Ciro Nigris, si è man mano ampliato fino ad ospitare ragazzi e ragazze non solo delle scuole udinesi, molti dei queli sono diventati attori e attrici dopo aver calcato il palco del Palamostre, la ‘casa’ del Palio.



A questa istituzione, il Teatro Club Udine ha dedicato un docufilm a firma di Stefano Giacomuzzi, regista udinese salito agli onori per Pozzis Samarcanda. Cinquant’anni di Palio, come una rassegna di teatro studentesco ha cambiato una città si compone di 11 brevi video: quasi una serie di episodi con immagini di spettacoli e una trentina di interviste a chi ha vissuto e visto crescere la manifestazione. Il docu-film era partito un anno fa con una ‘call’ ai quasi 20 mila tra studenti, attori, registi, tecnici, sceneggiatori, ecc. che hanno partecipato ai 50 anni di vita della manifestazione, ed è stato realizzato sfogliando carte, verbali, foto di scena, appunti dei registi e degli archivi (quelli di Castiglione, del Teatro Club, delle scuole..), ma anche raccogliendo tantissime testimonianze anche dall’estero.



La presentazione ufficiale ovviamente al Palamostre, sabato 4 dicembre, a 5 anni dalla scomparsa del ‘padre’ del Palio, nel corso di una serata intitolata Il teatro, la scuola, la città. Un omaggio a Rodolfo Castiglione per la regia di Giacomo Zito, anche lui ex ‘paliense’ e ora affermato regista, attore e direttore artistico.