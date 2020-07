Udine è un giardino di creazioni artistiche

Udine rifiorisece con Contatto Blossoms, il progetto speciale di Teatro Contatto 39 x 365 giorni, ideato dal Css per un intero anno di spettacolo dal vivo a Udine: un vero giardino di creazioni artistiche. I primi tre mesi prevedono un fittissimo programma con tante repliche per pochi spettatori, e dispositivi (ascolti in cuffia o amplificati) e modalità (itinerari, passeggiate teatrali, esperienze comunitarie in luoghi della città) che garantiranno la sicurezza, ma anche la partecipazione. Una dozzina gli spettacoli, esperienze e performance fino al 30 settembre, coinvolgendo artisti e compagnie del territorio, italiani ed europei. Dopo Vanja in città, al Parco Moretti con nove attori diretti da Rita Maffei, la Chiesa di San Francesco dal 18 luglio al 26 settembre ospita un evento creato da Mario Martone a partire dal capolavoro teatrale Nella solitudine dei campi di cotone: un’installazione abitabile in forma di labirinto per due solo spettatori, allestita da Fabrizio Arcuri, con le voci di Claudio Amendola e Carlo Cecchi.



Il 21 luglio debutta Città inquieta, nuova creazione del Laboratorio di teatro partecipato: un’esperienza audioguidata attraverso la città, da soli o accompagnati, 24 ore su 24. Contatto Blossoms ha ‘adottato’ anche alcune creazioni internazionali per realizzarne una nuova versione con protagonisti italiani e della regione, come Cloudscapes/La forma delle nuvole, dal 22 luglio al 1 agosto, performance di ‘parole e nuvole’ interpretata da Roberta Colacino, che vedrà gli spettatori contemplare il cielo distesi in un parco. Il 25 luglio, il Teatro Incerto presenta Finché c’è luce: una commedia di 35 minuti che ricomincia ogni ora, variando a ogni replica. Il 7 agosto ancora comicità col Teatrino del Rifo e In my bed. Dal 31 luglio, due creazioni della compagnia bolognese Kepler–452: Capitalismo magico, concerto-spettacolo con Lodovico Guenzi (de Lo Stato sociale) e Nicola Borghesi, e Lapsus urbano – Il primo giorno possibile, itinerario audioguidato. A settembre gli ospiti internazionali, da Lotte van der Berg al coreografo Antoine Le Menestrel.