Udine, gli Absolute5 celebrano l'amore

Le avvolgenti e toccanti note di 'Love of My Life' echeggiano nel salone d'onore di palazzo Morpurgo, location d'eccezione per un omaggio a tutti gli innamorati nel giorno di San Valentino. A interpretare il celeberrimo brano dei Queen - dedicato a Mary Austin, fidanzata e poi incrollabile punto di riferimento per Freddie Mercury -, è la band Absolute5, che ha scelto proprio la giornata del 14 febbraio per diffondere online il video della cover, su Youtube, Facebook e sui digital stores, come Spotify e Apple Music.

Solenne l'ambientazione, concessa in utilizzo a Francesco Zanelli (voce) e Gianni Zongaro (chitarra classica) dai Civici Musei di Udine, che in questo modo possono godere di un'atipica, e certamente suggestiva, occasione di ampia visibilità. "Uno spazio speciale, di grande fascino, per una cover che ci porta un po' fuori dai nostri schemi consueti - commentano i due musicisti -, per quanto iniziative del genere non siano certo nuove, per noi. Stavolta abbiamo scelto di cambiare, per stupire il nostro pubblico e per celebrare la festa di San Valentino con un brano simbolo, un autentico inno all'amore puro, una poesia in musica che continua a regalare suggestioni".

Gli Absolute5, attivi dal 2005, suonano in tutta Italia. Il loro canale video su Facebook ha superato abbondantemente il milione di visualizzazioni (il solo video di "Sofia", di Alvaro Soler, ne conta 348 mila); più di 15 mila i like raccolti sulla pagina Fb del gruppo.