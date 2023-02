Udine, recital pianistico di Maurizio Moretta

Nuovo appuntamento per i Concerti a Palazzo, rassegna pomeridiana che gli Amici della Musica organizzano nell’atmosfera liberty di Sala Ajace: venerdì 24 febbraio alle 17, sul rinnovato Steinway che proprio a Palazzo d’Aronco ha trovato la sua nuova casa, si esibità Maurizio Moretta. Stimato docente e direttore artistico di festival e concorsi lirici, il pianista lombardo ha collezionato una fitta serie di successi, sia in veste di solista, sia accompagnato da gloriose orchestre in Europa e oltreoceano.

Lo ascolteremo nella Fantasia in re minore di Mozart, nella Sonata n. 14 di Beethoven, in due Notturni e nella celeberrima Fantasia Improvviso di Chopin, per concludere con tre Preludi di Gershwin.

I biglietti d’ingresso (prezzo unico 10 euro, studenti 3 euro) si possono acquistare direttamente all’ingresso, prima dell’inizio del concerto, fino a esaurimento posti. Per i possessori di Fvg Card l’ingresso è gratuito.