Udine, rinviato lo spettacolo 'A+A Storia di una prima volta'

L’ondata Covid 19 blocca per la seconda volta il lancio della Stagione Teatro Contatto 40. Il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, a causa della positività al Covid di un componente della Compagnia, si vede purtroppo costretto a cancellare le date dello spettacolo 'A+A Storia di una prima volta' del regista Giuliano Scarpinato, in programma sabato 22 gennaio al Teatro Palamostre di Udine e in matinée per la Stagione Contatto TIG per le scuole.



Lo spettacolo andrà in scena nei prossimi mesi in date in via di definizione.



Gli spettatori che hanno già acquistato i biglietti potranno utilizzarli nella nuova data o sostituirli con un altro spettacolo di Teatro Contatto 40.

Per ulteriori informazioni potete contattare la biglietteria di Teatro Contatto al Palamostre (aperta da lunedì a sabato ore 17.30 - 19.30, tel. 0432 506925, biglietteria@cssudine.it).



"Ci auguriamo che la Stagione Teatro Contatto 40 possa finalmente essere inaugurata con il prossimo appuntamento, venerdì 4 febbraio - dicono gli organizzatori -, con lo spettacolo 'Miracoli Metropolitani' della compagnia Carrozzeria Orfeo e il 18 e 19 febbraio con la prima nazionale di 'Dans la mesure de l’impossible' di Tiago Rodrigues".