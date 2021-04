Udine si prepara al Far East Film Festival

Questa mattina, a Palazzo D’Aronco, è stato presentato al sindaco Pietro Fontanini il programma della 23a edizione del Far East Film Festival, che si terrà a Udine dal 24 giugno al 2 luglio.



Il Feff è considerata la più ricca rassegna di cinema dell’Estremo Oriente in Europa e la più rilevante dedicata al cinema popolare asiatico in genere. L'edizione 2021, viste le nuove disposizioni legislative in materia di salute pubblica legate all'emergenza Covid, vedrà trasferita la sede del festival dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine nelle sale cittadine del Visionario e del Centrale.

Non una sala unica, ma più sale e anche un’arena all’aperto per consentire le priezioni in sicurezza. Torna così, per l'occasione, il garden del Visionario, l'arena all'aperto dedicata, in questa occasione, al cinema asiatico.