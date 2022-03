Udin&Jazz, gran finale con gli Snarky Puppy

A Udine è nato 32 anni fa e a Udine ritorna! Dopo la parentesi di GradoJazz, che per tre anni, anche in tempi di pandemia, ha portato in regione grandi stelle della musica nazionale e internazionale (King Crimson, Paolo Conte, Stefano Bollani, Gonzalo Rubalcaba, Paolo Fresu, Dee Dee Bridgewater, Brad Mehldau e molti altri…) e il successo delle due edizioni invernali di Udin&JazzWinter al Teatro Palamostre di Udine, Udin&Jazz Festival ritorna nel capoluogo friulano dal 12 al 16 luglio 2022.



Unico festival a portare nel mondo, attraverso il suo nome, quello della città in cui è nato e dove opera da tre decenni, U&J è ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Euritmica e gode del sostegno di: Regione FVG, Fondazione Friuli, Reale Mutua Assicurazioni Udine Franz&Dilena, Banca di Udine, oltre agli importanti partenariati con Radio 1 Rai, Radio 3 Rai e Rai FVG.



Udin&Jazz è gemellato con alcuni tra i più prestigiosi festival jazz europei, come quello di Vienne in Francia, di cui è partner nell’organizzazione della 3a edizione di JazzUp Summer Camp, un programma di formazione rivolto a giovani musicisti europei che svolgeranno un master di alta specializzazione volto ad intraprendere una carriera professionale nell’ambito della musica jazz."Udin&Jazz è nato qui, trent’anni fa, e questa è sempre stata la sua casa. Siamo orgogliosi di riportare il “nostro” jazz nel capoluogo friulano, da dove non se ne sarebbe mai voluto andare. Lo facciamo forti della nostra indipendenza e con l’orgoglio di riportare in autonomia la grande musica jazz a Udine", commenta il presidente di Euritmica e direttore artistico di Udin&Jazz,. "Il jazz è un linguaggio musicale, certo. Ma è anche l’espressione di un personale approccio culturale e sociale; negli anni, il nostro festival ha fatto entrare Udine nei grandi circuiti musicali internazionali, divenendo meta ambita e conosciuta per i più importanti artisti provenienti da tutto il mondo".Il programma dettagliato, con oltre venti concerti e numerosi eventi collaterali, sarà presentato a breve; ma Euritmica annuncia già il primo evento, che sarà anche quello conclusivo della trentaduesima edizione del Festival:Guidato dal geniaccio Michael League, il collettivo, con circa 25 musicisti in rotazione, si muove tra jazz, funk e R&B, musica scritta e improvvisazione totale e ritorna nel 2022 con un nuovo album live appena inciso, “Empire Central”, il quattordicesimo, una lettera d'amore a Dallas, il luogo dove l’avventura è iniziata nel 2004.“Empire Central” è il loro progetto più ambizioso e comunicativo di sempre, e arriva dopo quasi 2.000 spettacoli, 13 album, 4 premi Grammy, 8 premi JazzTimes e Downbeat e centinaia di masterclass presso istituzioni educative in tutto il mondo.Le prevendite on-line sono già attive suTicketOne, Vivaticket e circuiti collegati ed anche alla biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine (fino al 30/06) e al Teatro Palamostre di Udine.Info&prenotazioni: www.euritmica.it / +39 04321720214 tickets@euritmica.it.