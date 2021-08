Ultima giornata al Lunatico Festival

Si conclude martedì 10 agosto il Lunatico Festival VIII edizione: alle 21, negli spazi esterni del Teatrino del Parco di S. Giovanni, al Lunatico viene presentato come Primo Studio il nuovo allestimento de L'Accademia della follia scritto da Giuliano Scabia, “La commedia della fine del mondo”. Il Teatro Vagante di Giuliano Scabia è sempre un'avventura di conoscenza, un viaggio alla ricerca delle risposte più antiche: da dove veniamo, dove andiamo... La fine del mondo con dinosauri, intermezzo che si trova nel libro «Il lato oscuro di Nane Oca», di Giuliano Scabia, è una «tremenda tragedia comica» che racconta la vicenda dell'estinzione dei dinosauri causata da un 'sassetto', un meteorite che viene dallo spazio, dapprima piccino ma che diventa sempre più grande. La tribù dei dinosauri si interroga, vengono proposti vari modi per sfuggire al destino, il topetto eremita analizza, il dinosauro uccello del malaugurio profetizza, la tribù pensa e borbotta. E allora si decide di... L'ingresso alla serata sarà libero, ma per accedere agli spazi esterni del Teatrino, in considerazione della situazione sanitaria, è necessaria la prenotazione via mail scrivendo a: info@lunaticofestival.org.



Il Posto delle Fragole sarà aperto per cena, con possibilità di prenotazioni allo 040578777. Gli spettacoli serale sarà preceduto da un Aperitivi musicale a partire dalle ore 19.