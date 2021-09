Ultima giornata goriziana per In\\Visible Cities

Ultima intensa giornata goriziana per In\Visible Cities, quella dell’8 settembre. Il festival multidisciplinare proseguirà il suo viaggio a Gradisca d’Isonzo dal 9 al 12 settembre dove con molti appuntamenti continuerà ad affrontare i due focus scelti per quest’edizione: “Geografie immaginate” e “Arti, relazioni, scienze”, grazie alla collaborazione con il progetto “ARS”, promosso proprio dal Comune di Gradisca.



In particolare sarà proprio il capoluogo isontino a ospitare “Oltrepassare” (l’8 settembre alle 18.30, con partenza dal parcheggio di via Giustiniani, sotto il Castello): una performance urbana itinerante che unisce movimento, scultura e suono. Vedremo due corpi in relazione tra loro (Silvia Dezulian e Filippo Porro, da cui è nata l’idea, la progettazione e la coreografia) dialogare, in salita, lungo il parco del Castello, esplorando una percezione nuova dello spazio che li circonda. Il pubblico li seguirà facendo esperienza di una sensazione sonora e visuale completamente diversa di un luogo già di per sé suggestivo, immerso nel verde ed isolato, anche se in pieno centro urbano. I performers interagiranno fra loro e il paesaggio grazie a due sculture sonore indossabili come zaini (su idea e progettazione di Martina Dal Brollo) che, collegate a dei microfoni posti nelle scarpe, amplificheranno non solo i movimenti degli artisti, ma anche la stessa conformità del suolo su cui i corpi si stanno spostando. Il progetto è promosso dalla compagnia trentina “Azioni Fuori Posto” vincitrice della prima call (possibile grazie al sostegno del main sponsor Bluenergy Group) condivisa da “Intersezioni”, rete di festival urbani di cui In\Visible Cities fa parte insieme ad AreaDanza, Art Tal Ort, Contaminazioni Digitali, Microfestival e Terminal. Un progetto scelto dalla commissione artistica della rete fra ben 130 proposte!



Prima di Oltrepassare sempre l’8 settembre il cartellone di In\Visible Cities prevede un workshop, alle 18, al Punto Giovani, con il collettivo BridA. “Micro:bit – Reti creative”, proporrà un primo approccio, semplice e intuitivo, alla programmazione e all’utilizzo creativo di dispositivi che controllano luci e suoni tramite un'interfaccia software, con l’obiettivo di far comprendere come la programmazione stia ormai diventando accessibile a tutti grazie al rapido sviluppo di computer e smartphone.La chiusura della giornata sarà invece affidata (alle 21 in piazza Vittoria) a “Giorno Zero // La Resistenza che verrà non è la prima” performances con cuffie wi-fi in cui attraverso audio-narrazione, sound design e gioco, porterà il pubblico a prendere posizione intorno ai temi degli ideali, della memoria e dell’impegno civile, dell’obbedienza e della ribellione, a esporsi e misurarsi con l’eredità della Resistenza italiana, osservata nel suo essere movimento frammentario, variegato, socialmente sperimentale, con un focus sulle sue componenti femminili e non combattenti.INFORMAZIONI UTILI - Tutti gli eventi saranno gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria attraverso il sito invisiblecities.eu/invisible-cities. Come previsto dalla vigente normativa, potranno partecipare solo coloro che sono muniti di green pass. In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno al chiuso in una location che sarà comunicata sul sito e via mail agli iscritti.