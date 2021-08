Ultima settimana con i Teatri dell'Anima

Dopo il difficile periodo della pandemia - che ha stimolato a trovare soluzioni nuove come le prove e la scrittura a distanza e il dialogo attraverso il pubblico con i social - il festival de I Teatri dell'Anima conclude la sua settima edizione iniziata giusto un anno fa tra chiese e luoghi spirituali del Friuli occidentale.



IL PROGRAMMA

Mercoledì 1 settembre al Parco del Castello di Torre di Pordenone alle 21 Mohamed Ba dal Senegal proporrà Invisibili, spettacolo teatrale che ripercorre il cammino di due cittadini africani i quali s’incontrano su una spiaggia e cercano a tutti i costi di sopravvivere agli incubi della povertà sognando una vita migliore dall’altra parte della barriera.



Venerdì 3 settembre nel cortile di palazzo Wassermann a Toppo di Travesio (Pn) Valentina Rivelli del Teatro della Sete - Udine propone Parole e Sassi - la storia di Antigone: il mito greco rivive in un racconto/laboratorio per le nuove generazioni. Alle 18 per ragazzi dagli 8 anni in su, anche accompagnati da un genitore, alle 21 per tutti. Evento in collaborazione con TravesioTuttoTeatro.



Sabato 18 settembre nel chiostro della Chiesa di San Giacomo a Polcenigo alle 18 in scena Marta - concerto per voce e straordinarius con la compagnia Servi di Scena – Matearium di San Daniele del Friuli. Lo spettacolo è dedicato a Marta Fiascaris, che agitò la vita religiosa friulana del '600 con il suo processo, fattole dalla Santa Inquisizione, nel quale merse la sua figura di protofemminista.Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Prenotazione suggerita. Accesso portando il Green pass con sè e rispettando le norme anti contagio. Info EtaBetaTeatro - tel. 333.6785485 - info@etabetateatro.org - www.iteatridellanima.itI teatri dell'Anima è organizzato da EtaBeta Teatro con il sostegno di Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e Comune di Pordenone. Partner ATF, I Teatri del Sacro, UILT FVG, Erbamil, ACEC, DeSidera. Patrocinii del Comune di Udine, Comune di Travesio, Comune di Polcenigo, Parrocchia San Giacomo Polcenigo. Collaborazioni con Travesio Tutto Teatro, Gruppo Teatro Sagrado.