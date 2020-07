Ultime repliche per gli applauditissimi 'I Bagni di Trieste' e 'A Sarajevo il 28 giugno'

Regalano emozioni particolari gli spettacoli che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia mette in scena in collaborazione con il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per la rassegna Trieste Estate promossa dal Comune di Trieste…

“I Bagni di Trieste” e “A Sarajevo il 28 giugno”, ambientati fra il porticciolo e il Castello hanno riscosso infatti un deciso successo fin dal debutto: lo Stabile regionale ricorda che questa è l’ultima settimana di programmazione e che vanno in scena, ogni sera, fino a domenica 19 luglio, a partire dalle ore 20.



Ma Trieste Estate per il Rossetti prosegue con altre proposte: sono state aperte alcune repliche straordinarie per lo spettacolo “Morire per quattro monete - Winckelmann l’ultimo viaggio” in scena all’Orto Lapidario dal 15 luglio.

Lo spettacolo inizia alle 20.45: ma nelle giornate di venerdì 17, sabato 18, venerdì 24 e sabato 25, lunedì 27 e mercoledì 29 luglio sarà programmata anche una seconda replica con inizio alle ore 22, per rispondere alla richiesta del pubblico.

La capienza all’Orto Lapidario, infatti, in ottemperanza alle linee di sicurezza per l’emergenza sanitaria, è molto limitata.

I biglietti per tutte le repliche degli spettacoli a Miramare e all’Orto lapidario sono già disponibili: si raccomanda al pubblico di effettuare l’acquisto in prevendita.