Ultimi appuntamenti per Trieste Estate

Si preannunciano briosi e divertenti gli appuntamenti di fine agosto per Trieste Estate, la rassegna organizzata dal Comune di Trieste che volge al termine e che ha riempito di musica, cinema e teatro le serate estive della città.

Tra le iniziative da mettere in evidenza, le rappresentazioni nel Giardino del Museo Sartorio alle 21: lo spettacolo di domani, 19 agosto alle 21 “Otello”, di sabato 20 “Come diventare italiani. Il Tutorial” e di sabato 28 “Every Brilliant Thing”. Oltre agli spettacoli, vanno ricordati gli ultimi due appuntamenti della rassegna “Archeologia di sera” a cura del Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann (piazza della Cattedrale 1). L’ingresso alla manifestazione è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti, che sono 200.

L’ “Otello” di venerdì 19 è un Otello che vuole essere contemporaneo. Un amore malato, una storia di violenza, sullo sfondo una società incentrata sulla sopraffazione della donna, e dello straniero. Il tutto restituendo i grandi versi di Shakespeare. Regia di Raffaele Sincovich. Uno spettacolo realizzato a cura di Associazione culturale "Atto Quinto". Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

“Come diventare italiani. Il Tutorial”, sabato 19 sempre al Sartorio è un gioco tragico-comico fra stereotipi e scorciatoie sulla moda, gli usi e i costumi, i gesti, e le parole d’ordine che dipinge il Bel Paese alle prese con le sfide del mondo globalizzato. Evento organizzato da Teatro Miela Bonawentura, regia di Sabrina Morena, con Marcela Serli. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Ingresso a pagamento, invece, per “Every Brilliant Thing” (Sartorio, 28 agosto), una pièce teatrale partecipativa con in scena Filippo Nigro uno dei più interessanti attori del cinema italiano protagonista di molte seguitissime serie, prodotto dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG in collaborazione con Sardegna Teatro del Fvg.

Trieste Estate è organizzata dal Comune di Trieste – Assessorato alle politiche della cultura e del turismo – in collaborazione con il Trieste Convention and Visitors Bureau e con il sostegno di PromoTurismoFVG e mira anche ad incentivare il turismo grazie agli introiti dell’imposta di soggiorno. Maggiori informazioni su discover-trieste.it.