Ultimi cento biglietti per Manu Chao a Lignano

Cresce l’attesa per il concerto di Manu Chao a Lignano Sabbiadoro, penultimo grande show della rassegna “Nottinarena” – organizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG – che quest’estate si è confermata come un autentico punto di riferimento musicale nell’intero Nordest ospitando i concerti di Patti Smith, Max Pezzali, Subsonica e alcuni dei più importanti nomi della nuova scena italiana, da Frah Quintale a Franco126, passando per Margherita Vicario e tanti altri e si concluderà domenica 19 settembre con l’anteprima nazionale del concerto sinfonico “La Grande Musica dell’Arte” con Remo Anzovino e l’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis.

L’amatissimo cantastorie cittadino del mondo che ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, nonché icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, è atteso a Lignano Sabbiadoro domenica 12 settembre (apertura porte ore 18:30, inizio concerto ore 20:30) sul palco dell’Arena Alpe Adria: gli ultimi 100 biglietti disponibili sono in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Accompagnato sul palco dal chitarrista argentino Luciano Falico e dal percussionista uruguaiano Mauro Mancebo, Manu Chao rivisiterà in chiave acustica e allo stesso tempo esplosiva i brani che lo hanno reso uno dei più importanti cantautori degli ultimi 30 anni: da Clandestino a Desaparecido, da Bobby a Malavida e non mancherà l’omaggio a Maradona.

Con i Mano Negra prima e da solista poi, nel corso degli anni Manu Chao è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali, il suo rapporto con il nostro paese è da sempre speciale e Manu Chao ha deciso di ritornarci anche negli ultimi due anni, uno dei pochissimi artisti internazionali in tempi di pandemia, creando inoltre un legame fortissimo con il Friuli Venezia Giulia: negli ultimi tre anni è sempre venuto nel Tarvisiano protagonista e ambasciatore del No Borders Music Festival e ora, per la prima volta, arriva a Lignano Sabbiadoro.

L’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro è una location Covid free, dove si può assistere agli spettacoli in massima tranquillità, dove è garantito il rispetto di tutte le normative vigenti in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi delle persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.

Da venerdì 6 agosto, secondo la normativa vigente, per assistere agli spettacoli dal vivo ci sarà l’obbligo di presentare all'ingresso la certificazione verde (Green pass) che attesti la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino o della prima dose avvenuta da 15 giorni oppure la guarigione da Sars-Cov-2 e il conseguente termine dell’isolamento oppure l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 (valido per 48h da quando è stato effettuato). Tutte le info su www.fvgmusiclive.it e www.vignapr.it