Ultimi due appuntamenti con 'Atlante musicale d’Europa'

Con gli ultimi due appuntamenti di lunedì 8 novembre alle ore 20,30 nella Sala Luttazzi in Porto Vecchio e mercoledì 10 novembre con spettacolo alle ore 18 nella Sala Beethoven di Via del Coroneo 15, Trieste, si conclude il ciclo Atlante musicale d’Europa: suoni e segni caratteristici nazionali organizzato dalla Camerata Strumentale Italiana con il contributo della Regione, della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali e della BCC-ZKB Banca.



Il concerto del 10 novembre, dal titolo Il mondo balcanico, vedrà protagonisti il Momento Quartett da Vienna e il Duo Zi-Ga-No con Roberto Daris alla fisarmonica e Simone D’Eusanio al violino, che presenteranno musiche dalla Romania, Grecia, Bulgaria, Croazia, Serbia e Macedonia. Un appassionante e per nulla scontato viaggio alla scoperta di culture assai diverse e lontane fra loro, ma che condividono una profonda ‘affinità elettiva’: un forte senso di identità nazionale.



Incerta è però la definizione del confine balcanico, e la situazione è complicata dal fatto che si tratta di uno dei confini più estesi. Non aiuta inoltre a definire questa linea di demarcazione fisica il fatto che il territorio presenti al suo interno grandi differenze e frammentazioni delle popolazioni per storia, nazionalità, lingua, culture religione, fatto questo che la rende regione multietnica per eccellenza. E proprio per questo motivo diventa interessante cercare di individuare le molte complesse radici musicali che la animano: dalle caratteristiche danze popolari in tempi di 7/8, 11/8 quali i Koli, alle improvvisazioni lasciate ai musicisti, alle tradizioni non scritte, o ancora alla gelosa richiesta e studio di caratteristiche nazionali che, proprio, tramite la musica vengono tramandate di generazione in generazione.Questo viaggio straordinario sconfina poi nella Germania per un omaggio musicale al grande poeta Friedrich Schiller nella ricorrenza del suo 262° compleanno, con il Quartetto n.6 in Fa Op.80 di Felix Mendelssohn Bartholdy.Prenotazione obbligatoria, anche on line, su TICKET POINT TRIESTE, ingresso con pieno rispetto delle norme anticovid vigenti.