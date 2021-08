Ultimi due appuntamenti per 'Folc lu ardi chel Dante! '

Appuntamento venerdì 27 agosto alla chiesa di San Martino a Socchieve alle 17 e domenica 5 settembre alla Pieve di San Pietro a Zuglio alle 16 con le ultime due tappe di Dante in Carnia “Folc lu ardi chel Dante!” il programma di letture dantesche in lingua friulana carnica e italiana in luoghi suggestivi della montagna, recitate da appassionati e lettori volontari.



Ideato, prodotto e curato dalla dall’impresa sociale Melius su finanziamento dalla Regione Friuli Venezia Giulia, “Folc lu ardi chel Dante!” si pone l’obiettivo di riscoprire paesaggi, vedute, boschi e borghi emblematici della Carnia, ponendoli in relazione con la Divina Commedia, per rafforzare il legame tra l’opera del Sommo Poeta e il popolo a cui permette una conoscenza più profonda della letteratura, attraverso una esperienza inedita, immersiva e appassionante.



Il 27 agosto gli spettatori entreranno nel vivo dei Canti del Paradiso grazie alla suggestiva atmosfera della Pieve di San Martino a Socchieve, tipica chiesa Carnica del XV secolo, che conserva tracce di affreschi romanici, un affascinante ciclo pittorico di Gianfrancesco da Tolmezzo e l’incompiuta pala d’altare.



L’ultimo appuntamento con i Canti del Paradiso è invece fissato per domenica 5 settembre a Zuglio, sulla sommità di un colle affacciato sulla Valle del Bût, in cui sorge la Pieve Matrice di San Pietro, uno dei simboli religiosi della Carnia, testimonianza della storia dell’evangelizzazione e della presenza romana sulla via del Norico.I primi sette eventi, in cui si sono recitate le Cantiche dell’Inferno e del Purgatorio, si sono dimostrati un successo: sono numerosi lettori che si sono avvicendati nelle recite, con il coinvolgimento di circoli di lettura del luogo e di compagnie teatrali. Un progetto apprezzato anche dal pubblico, che ha partecipato numeroso in ogni appuntamento, da Cavazzo ad Ampezzo passando per Ovaro e Forni di Sotto.Chiunque desideri partecipare come lettore o spettatore può inviare la propria richiesta a info@meliusitaly.eu o telefonare al numero 0433 41943.La partecipazione è gratuita.