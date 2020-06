Ultimi giorni per candidarsi all’Ecole des Maîtres 2020

Ultimi giorni per candidarsi all’edizione speciale dell’Ecole des Maîtres 2020 condotta dal drammaturgo italiano Davide Carnevali: scade il 12 giugno 2020 il bando per partecipare al progetto intitolato La parola e il corpo assente, un Laboratorio di drammaturgia in stato d’eccezione che coinvolgerà, per la prima volta, otto giovani drammaturghi di età compresa fra i 24 e i 35 anni di Italia, Francia, Belgio e Portogallo (due per ciascun Paese) e si svolgerà a distanza per un anno intero a partire da lunedì 27 luglio 2020.

Le domande per l’ammissione dovranno pervenire entro venerdì 12 giugno tramite modulo online pubblicato sul sito cssudine.it.

L’Ecole des Maîtres è un progetto di formazione teatrale avanzata ideato da Franco Quadri nel 1990 dedicato ai giovani attori già attivi come professionisti finalizzato al confronto e allo scambio di competenze sui metodi e le pratiche di messinscena, partendo da testi, lingue e linguaggi artistici differenti, nel corso di atelier a carattere itinerante.



A causa dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19, i partner europei dell’Ecole des Maîtres hanno preso la decisione di annullare l’edizione 2020 del Corso che avrebbe dovuto coinvolgere attori professionisti under 35 di Belgio, Francia, Italia e Portogallo e che sarebbe stata guidata dal drammaturgo, regista e attore argentino Claudio Tolcachir e di rimandarla a data da definire.