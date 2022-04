Ultimi giorni per iscriversi al Premio Internazionale Mattador

Ultimi giorni per iscriversi al 13° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR! I giovani aspiranti sceneggiatori tra i 16 e 30 anni hanno tempo fino al 15 aprile per inviare i propri lavori alla piattaforma https://iscrizioni.premiomattador.it.



Il mondo Mattador è un viaggio continuo, che non finisce e riparte in ogni momento. Che rimane sempre al fianco dei giovani partecipanti, accompagnandoli alle porte del Cinema. Mentre si attendono con rinnovata curiosità le proposte dei nuovi lavori protagonisti del 2022, sono arrivati alla conclusione in questi giorni i MATTADOR WORKSHOP, i qualificati percorsi di formazione dedicati allo sviluppo dei progetti dei ragazzi vincitori delle borse di formazione nel corso della precedente rassegna 2021. I workshop sono stati guidati dai tutor Vinicio Canton e Alejandro de La Fuente (Soggetto), Daniele Auber (DOLLY Illustrare il cinema), Diego Cenetiempo e Andrea Magnani (CORTO86). Le borse di formazione sono sostenute, tra gli altri, da: Fondazione Kathleen Foreman Casali, Fondazione Pietro Pittini, Fondazione Filantropica Ananian, Fondazione Osiride Brovedani.



La linfa creativa dei giovani aspiranti cineasti e autori, che scorre nei progetti Mattador e in tutta la squadra di lavoro, anche quest’anno ha portato verso nuove idee e prospettive di qualità. Di seguito il racconto di cosa è successo in questi ultimi sei mesi, nella creazione di sceneggiature, storyboard e cortometraggi.Borsa di formazione per il Miglior Soggetto: a Eleonora Galasso e Simone Pietro Ruocco con Quel che ci hai lasciato il Premio MATTADOR al miglior sviluppo del SoggettoI ragazzi finalisti della borsa di formazione per il miglior soggetto dell’ultima edizione - Diletta Dan e Rebecca Gatti, Eleonora Galasso e Simone Pietro Ruocco, Niccolò Gangi de Thierry – hanno iniziato a ottobre il loro percorso coordinati da Marcello Pedretti (già vincitore Corto86 nel 2016, ora responsabile della Sezione Sviluppo Progetti del Premio) che si è concluso a fine marzo con il workshop intensivo a Pietra Ligure, sotto la supervisione di Alejandro de la Fuente.Al termine di questi sei mesi di lavoro, Eleonora Galasso e Simone Pietro Ruocco grazie allo sviluppo del loro soggetto Quel che ci hai lasciato si sono aggiudicati il Premio MATTADOR al Miglior Soggetto (euro 1.500).Borsa di formazione DOLLY “Illustrare il cinema”: a Irene Sarà con Luce il Premio allo sviluppo della storia disegnataIrene Sarà vincitrice della borsa di formazione per la migliore storia raccontata per immagini, ha terminato lo sviluppo della sua storia intitolata Luce, con la guida di Daniele Auber. Grazie al suo impegno e ai risultati del tirocinio, che l’hanno portata a realizzare un animatic per un futuro corto in stop-motion, a Irene è stato assegnato anche il premio sullo sviluppo (euro 1.000).Borsa di formazione Corto86: concluse a Trieste le riprese di Fine Partita di Luca LeoneLuca Leone ha terminato la borsa di formazione che ha portato alla realizzazione del suo cortometraggio Fine Partita, le cui riprese si sono concluse da poco a Trieste sotto la guida di Diego Cenetiempo, e ora in fase di post-produzione. Fine Partita è la storia di due giovani coinquilini come tanti in un giorno che non è affatto come tanti: perché il Sole è esploso e la luce impiega un certo tempo ad arrivare sulla terra, tempo quattro minuti e il pianeta vedrà il Sole spegnersi per sempre. Ai due ragazzi non resta che capire come occupare questa attesa.