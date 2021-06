Ultimo appuntamemento di 'Teatro d'Estate' a Villa Varda

Ultimo appuntamento, venerdì 25 giugno, con la rassegna teatrale “Teatro d’Estate, Brugnera racconta la narrazione”, nella splendida cornice del Parco di Villa Varda. La manifestazione che chiude così i battenti è stata organizzata da Fita Pordenone in collaborazione con Comune di Brugnera e tantissime associazioni locali, in primis “Festa del Vino di San Cassiano” e Brugnera in Festa”. In caso di maltempo la manifestazione si sposterà nel Salone della Festa del Vino, a San Cassiano. Si raccomanda la prenotazione: 346.1705638.



Venerdì 25 giugno, la compagnia teatrale “I commedianti per scherzo” di San Cassiano di Brugnera (Pordenone), si esibirà con “Che tragedia!”, di Francesco Pallotta, regia di Franco Segatto. Un duo cabarettistico, per cercare di incrementare gli incassi assai scarsi, vaglia la possibilità di cambiare il loro repertorio mettendo in scena un testo drammatico, una “tragedia”.Per raggiungere questa metamorfosi artistica e conquistare la benevolenza della critica teatrale, chiederanno aiuto ad una nota regista di testi drammatici. Riusciranno nel loro intento?