Ultimo appuntamento a Cinemazero con Gli Occhi dell’Africa, la rassegna di cinema e culture africane proposta da Cinemazero, Caritas diocesana, L’Altrametà e Centro culturale Casa dello Studente Antonio Zanussi di Pordenone, giunta alla sua XV edizione.

Martedì 7 dicembre, alle 20.45 in SalaGrande, sarà Stefano Gaiga, direttore artistico del Festival di Cinema Africano di Verona, a presentare l’ultimo film in programma di questa XV edizione, Granma Nineteen and the Soviet’s secret di João Ribeiro.

Adattamento del romanzo dello stimato autore angolano Ondjaki, questo racconto di formazione ci porta nel mondo di Jaki, un ragazzo di un piccolo villaggio costiero africano che vive in una casa piena di cugini e guidata dalla sua audace nonna Agnette. Jaki trascorre le sue giornate tranquille con i migliori amici Pi e Charlita, fino a quando scopre che un cantiere minaccia di demolire l'intero loro quartiere. I loro coraggiosi sforzi per sventare questo piano vengono accolti con l'imprevisto coinvolgimento di un misterioso uomo sovietico.