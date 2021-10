Ultimo appuntamento a Sacile con i Concerti a Palazzo

Venerdì 29 ottobre alle 20.45 a Palazzo Ragazzoni, Sacile, terzo ed ultimo appuntamento della 15^ rassegna internazionale “I Concerti a Palazzo”, evento organizzato all’interno del XXV FVG International Music Meeting dall’Associazione Ensemble Serenissima, con il contributo del Comune di Sacile, della Regione e il sostegno di Fondazione Friuli.



La serata, dedicata interamente alla musica da camera, vedrà protagonista della prima parte il giovane duo composto da Damiano Ballarin al clarinetto e Davide Conte al pianoforte che, seppur formatosi nel 2019, in pochi hanno ha avuto occasione di esibirsi in importanti manifestazioni musicali ed ha ottenuto il primo premio in diversi concorsi musicali. Proporranno al pubblico i Fantasiestücke op.43 di Gade, con la loro capacità di concentrare anche nelle piccole forme grandi contrasti espressivi, e le 5 Bagatelle op.23 di Finzi, cinque deliziose pagine del compositore inglese non molto conosciuto, nonostante il crescente successo che riscosse tra gli anni 40 e 50 del secolo scorso.



Nella seconda parte il Trio Gordeaux, composto da Elisabetta Levorato al violino, Veronica Nava Puerto al violoncello e Sofia Andreoli al pianoforte, giovani interpreti che, in qualità di soliste, hanno già avuto occasione di esibirsi in importanti sale da concerto sia in Italia che all’estero e che, in formazione cameristica, dopo i successi in prestigiosi concorsi internazionali, hanno riscosso numerosi consensi di pubblico e critica. Il loro programma prevede il Trio in sol maggiore di Debussy, fresche pagine di vitale energia, dal sapore sentimentale in grado, in alcuni tratti, di richiamare sonorità tipicamente schumanniane e persino una trama timbrica densa e fluente d'ascendenza brahmsiana. L’ingresso è libero con green pass.



Info su www.ensembleserenissima.com.