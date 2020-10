Ultimo appuntamento a Trieste i film della Mostra del Cinema di Venezia

Appuntamento conclusivo giovedì 22 ottobre al Cinema Ariston di Trieste le proiezioni della rassegna Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia”, iniziativa pluriennale di successo realizzata dalla FICE Tre Venezie con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.

Accompagnato dal critico cinematografico Beatrice Fiorentino, il pubblico potrà assistere ad una selezione delle opere provenienti dalla 35° Settimana internazionale della Critica (SIC), sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) all’interno della Mostra del Cinema di Venezia.

Le proiezioni inizieranno alle 20.30 con “Le mosche” di Edgardo Pistone (Italia, 2020), stilizzato racconto di strada partenopeo, premio alla Migliore Regia nella sezione SIC@SIC, (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica) selezione di cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio. L’opera racconta le vicissitudini e le avventure di un gruppo di ragazzi abbandonati a se stessi, mentre la vita, placida e sonnacchiosa in apparenza, scorre indisturbata. In balia dei demoni della crescita, della loro fantasia e della loro tracotanza, i ragazzi, come mosche che ronzano dal marciume alla seta, si trascineranno verso un epilogo tragico e irreparabile.

A seguire si potrà assistere a “50 (o dos ballenas se encuentran en la playa)” di Jorge Cuchi (Messico, 2020, 122’), agghiacciante romanzo di formazione (anti)sentimentale. Félix, un ragazzo di 17 anni, riceve un invito su WhatsApp: vuoi giocare alla Blue Whale? Il gioco con le 50 sfide? Quello in cui alla fine devi ucciderti? Félix accetta. È così che incontra Elisa. I due iniziano a completare le sfide insieme. 50 è la storia d’amore di due adolescenti con tendenze suicide che decidono di giocare insieme finché morte non li separi. Mancano solo sei giorni.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliabile la prenotazione secondo le modalità previste dalla sala.

L’elenco completo delle proiezioni è disponibile sul sito: www.agistriveneto.it

Per aggiornamenti: www.facebook.com/agis.trevenezie