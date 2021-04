Ultimo appuntamento con Giovani Talenti al Teatro Verdi di Trieste

Sesto e ultimo appuntamento della rassegna musicale “Giovani Talenti”, al Teatro Verdi di Trieste, all’insegna della musica e del ballo. In scena il Maestro Christopher Franklin, che dirigerà Orchestra e Coro della Fondazione, il giovanissimo fisarmonicista Luca Bello e i ballerini di tango Guillermo Alan Berzins, Marijana Tanaskovic, Martin Acosta e Costanza Gruber. Maestro del Coro Paolo Longo. Il programma prevede le musiche di Arturo Márquez, Astor Piazzolla, Václav Trojan, Alberto Ginastera e Aaron Copland. Il concerto sarà trasmesso su Telequattro sabato 24 aprile alle 21 e in replica domenica 25 aprile alle 23.30.



Christopher Franklin, dopo aver iniziato la sua carriera in Italia, ha lavorato nei principali Teatri Lirici e Festival italiani e internazionali, attivo sia nell’ ambito lirico che in quello sinfonico. Tra le tante orchestre ha diretto la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, la Sydney Symphony Orchestra, London Philharmonic, West Australian Symphony Orchestra, la National Philharmonic of Russia, i Münchner Symphoniker, l’Orchestre de La Monnaie, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, e molte altre. Ha collaborato con solisti di fama internazionale. Insieme al tenore Juan Diego Flórez, al suo attivo ha numerose tournée all’estero. Tra i prossimi progetti Hansel und Gretel alla San Francisco Opera, Aufsteig und Fall der Stadt Mahagonny a Parma, la registrazione di un CD con la Filarmonica Ceca a Praga, concerti con la New City Orchestra di Tokyo nella Suntory Hall, Florencia en el Amazonas alla Yale University.



Luca Bello, classe 2006, si avvicina alla musica a soli 7 anni, a 9 viene seguito dalla professoressa Mikela Uršič, ottenendo fin da subito numerosi riconoscimenti a livello internazionale, partecipando a vari concorsi in Italia e all’estero. Tra i tanti premi, il primo assoluto al concorso internazionale di Pola, il primo assoluto e quello speciale per un concerto con l’orchestra al primo Concorso Internazionale di Celje e il primo posto al Trophee Mondiale de l’Accordeon 2020 nella categoria U14. Ha partecipato a diverse masterclass con i maggiori esponenti mondiali della fisarmonica. All’attività solistica affianca quella con l’Accordion Orchestra InMusic con cui ha conseguito il primo premio agli Accordion Days in Prague nel 2019.Il gruppo di ballerini di tango è composto da Guillermo Berzins, nato a Buenos Aires, maestro, ballerino e coreografo di Tango Argentino e organizzatore di grandi manifestazioni. Membro del Consiglio Internazionale della Danza (CID UNESCO) e dell’Associazione argentina di Maestri, Ballerini e Coreografi di Tango Argentino (AMBCTA), svolge esibizioni, lezioni e seminari in Europa e Argentina. A Trieste è direttore della GB Tango, che comprende GB Tango Academy, una delle accademie di Tango più grandi di tutta Europa, la compagnia internazionale Tango Fatal, l’International Trieste Tango Festival, con musicisti e ballerini da tutto il mondo, e Tinta Roja, marchio specializzato in scarpe e abiti per il settore.Mariana Tanaskovic, nata a Požarevac in Serbia, danza fin da bambina. Nel suo percorso artistico si avvicina al Tango Argentino, per entrare a far parte poi della compagnia Tango Fatal, e nel tempo studia anche danza moderna e classica. Anche Costanza Gruber, nata a Trieste, si avvicina al teatro da piccola e inizia a studiare danza classica a 8 anni, con stage in Italia e all'estero. In diverse occasioni recita e danza nelle operette del Teatro Verdi di Trieste. Passa poi al tango, diventa insegnante, partecipa a produzioni teatrali, televisive e cinematografiche, organizza e tiene periodicamente lezioni in tutt’Italia e all’estero presso diverse scuole di tango. Attualmente insegna alla GB Tango. Martin Acosta, nato a Buenos Aires, è la terza generazione di una famiglia con una lunga tradizione legata al tango. Ha fatto parte di compagnie professionali di danza, ha partecipato a produzioni teatrali, balla con la compagnia Tango Fatal da diversi anni sia in Italia che all’estero, tra eventi e festival. Attualmente vive a Vienna dove insegna nella sua scuola, è anche direttore artistico e coreografo della compagnia “Our Tango” e direttore del Vienna Tango Congress.“Giovani Talenti” è promosso e sostenuto dal Comune di Trieste - Assessorato ai Teatri, rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste. Il calendario comprende un ciclo di sei concerti, pensati per la divulgazione televisiva, per intrattenere il pubblico che ama la musica, in attesa di accogliere tutti nuovamente a teatro.