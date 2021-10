Ultimo appuntamento con la Rassegna organistica Laudate Dominum

Venerdì 29 ottobre alle ore 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di San Martino Vescovo a Fanna, concerto d’organo e soprano. Ultimo appuntamento della Rassegna Organistica nei luoghi di culto Laudate Dominum organizzata dai Comuni di Fanna e Montereale Valcellina, le Parrocchie di Fanna, Montereale Valcellina, Grizzo, Malnisio, San Leonardo e l’Associazione Musicale Fadiesis. Protagonisti della serata l’organista Stefano Rattini e il soprano Petra Sölva.

Petra Sölva, soprano, è nata a Bolzano, dove si è diplomata di flauto nel 1989; ha poi continuato gli studi di canto presso il "Mozarteum" ad Innsbruck e a Salisburgo. Sotto la guida del Prof. P. Ullrich si è dedicata allo studio dell'Oratorio, del Lied tedesco e della pedagogia del canto; ha frequentato corsi di perfezionamento in Svizzera, in Austria e in Germania. Nel 1993 ha iniziato la sua attività di solista in concerti di musica sacra e serate di Lieder; è docente di canto e vocalitá presso la scuola di musica di Bolzano ed Appiano.

Stefano Rattini, organo. Organista titolare della Cattedrale di Trento e docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale di Trento, ha insegnato Improvvisazione presso i conservatori di Innsbruck, Como, Bergamo, Mantova e Trento. Si è diplomato con il massimo dei voti e la lode in Organo e Composizione Organistica con G. Parodi e con F. M. Recchia. Attivo in Italia e all'estero in qualità di concertista, insegnante e critico musicale, è tra i fondatori dell'Associazione Organistica Trentina "Renato Lunelli".

In programma musiche di: Antonio Vivaldi, Luigi Cherubini, Max Reger.

Il concerto a ingresso libero si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid-19 per info e prenotazioni 0427/798782 0434/43693 333/3611052 lun/ven sms o whatsapp 340/5433534 e-mail eventi@fadiesis.org