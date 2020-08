Ultimo appuntamento con Verdid'estate Young firmato La Contrada

Ultimo appuntamento per i bambini e le famiglie del percorso Young di Verdid’estate: la Contrada di Trieste racconterà martedì 1 settembre l’avventura di una ballerina di carillon che scende dal suo piedistallo in Sisì, Ottone e la cantina musicale. L’appuntamento è alle 20.30 al Teatro Verdi di Gorizia. Sisì, una graziosa ballerina di carillon in tutù, scende dal suo piedistallo girevole per scoprire se esiste altra musica oltre quella a cui è abituata. La sua curiosità le farà scoprire la bizzarra cantina di Ottone, un vero e proprio emporio musicale con grappoli di note, rotoli di melodie e granelli di ritmo, venduti dopo essere stati pesati su una speciale bilancia delle emozioni. Ma tutto ciò non basta: per fare buona musica occorre conoscere qualche segreto e sapere come mettere insieme tutti questi elementi.



Per tutti gli spettacoli di Verdid’estate è previsto un biglietto unico di ingresso a 3 euro, che potrà essere prenotato tramite il form a cui si può accedere con l’apposito link sul sito del Teatro (http://www1.comune.gorizia.it/teatro/) o acquistato a partire da due giorni prima dello spettacolo in biglietteria dalle 17 alle 19 (esclusi sabato e domenica), oltre che dalle 19 alle 20 la sera stessa della rappresentazione. Per lo spettacolo del primo settembre i biglietti prenotati on line potranno essere ritirati venerdì 28 eccezionalmente nel botteghino di Corso Italia e lunedì 31 agosto nella biglietteria di via Garibaldi. La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria: non sarà possibile prenotare via mail o al telefono. Per consentire lo svolgimento della rassegna in sicurezza, gli spettatori avranno a disposizione 80 posti, tutti in Platea, in modo da consentire il distanziamento. Sarà obbligatoria la mascherina fino al momento in cui gli spettatori saranno seduti al loro posto e saranno forniti gel disinfettanti per le mani.



Martedì 8 settembre, Verdid’estate si chiuderà con un appuntamento della rassegna Nei suoni dei luoghi: la Camerata Laibach, ensemble cameristico sloveno composto da strumenti ad arco, porterà al Teatro Verdi Romantiche risonanze e colori europei.