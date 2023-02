Ultimo appuntamento del ciclo Lynch & Badalamenti

Palma d’Oro a sorpresa al festival di Cannes del 1990, Cuore Selvaggio chiude l'omaggio dedicato al potente sodalizio artistico Lynch & Badalamenti.

Il film - una fuga d’amore, un Romeo e Giulietta on the road dai colori fiammeggianti e dai contorni onirici - sarà proposto in versione originale con sottotitoli in italiano al Visionario lunedì 6 gennaio alle 20 e martedì 7 alle 19.

Dopo aver passato due anni in galera per aver ucciso un uomo per legittima difesa, Sailor Ripley (Nicolas Cage) s'imbatte nella giovanissima Lula Pace (Laura Dern), squinternata ragazza del North Carolina, sempre in preda agli incubi in seguito a uno stupro subito quando era appena adolescente. Lula è fuggita di casa per sottrarsi al dispotismo dell'eccentrica madre, sgualdrina ubriacona e dissoluta, e ora si rifugia fra le braccia di Sailor, colpita da una passione fatale. La madre di Lula, però, si oppone alla loro relazione e mette un detective sulle loro tracce.

A presentare il film in sala lunedì 6 febbraio Paolo, uno dei ragazzi che compongono il gruppo dei Giovani Visionari della Mediateca. Un gruppo nato alla fine del 2022 e che riunisce studenti delle scuole superiori e dell'università ma anche giovani lavoratori, tutti accomunati dal grande amore per il cinema.

Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie.