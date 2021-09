Ultimo appuntamento per Gnots di Chiavris

Martedì 7 settembre, alle 21, “Facchin Show - Lis gnovis frontieris de furlanetât” arriva al Giangio Garden (di Parco Brun, in viale Vat 1, a Udine) nell'ambito della rassegna “Gnots di Chiavris”, organizzato da Felici ma furlans grazie al contributo del Comune di Udine (che l’ha inserito in UdinEstate) e PrimacassaFVG, in collaborazione con Giangio Garden. L'appuntamento si sarebbe dovuto tenere a luglio, ma il maltempo ha obbligato gli organizzatori a posticipare la serata: uno spettacolo comico (realizzato con il contributo di ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane) nel quale la sedicente dottoressa Facchin, conduttrice sempre sopra le righe, cercherà di salvare i friulani dai mali della modernità con i suoi metodi decisamente estremi. L'ingresso sarà libero ma con obbligo di green pass, la prenotazione consigliata su www.felicimafurlans.it.