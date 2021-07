Ultimo fine settimana di anteprima per il Festival itinerante 'dialoghi'

Ultimo fine settimana di anteprima per il Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi” che tornerà poi a settembre con un intero mese di conferenze e ospiti di rilievo nazionale.



Venerdì 16 luglio alle 18.30, nella splendida cornice di Borgo San Daniele a Cormòns (GO), ospite di “libRiamo ne’ lieti calici” sarà Cristina Bonadei con il libro Portolano. Breviario di parole naviganti, edito da Circolo Culturale Menocchio. Dialogherà con l’autrice Francesco Magris, professore ordinario all'Università “FranНois Rabelais” di Tours (Francia).



“10 anni di pensieri sciolti, mettendo insieme notizie, esercizi di prese di distanza da un problema che avevo o stavo attraversando e volevo condividere con altre persone” è così che Cristina Bonadei definisce il suo Portolano. “Un vademecum straordinario per anni terribili”, tratto dalla comunicazione sui social. Una raccolta di pensieri e aforismi che vanno dalla riflessione, di ordine etico ed esistenziale, al racconto breve. E un consiglio: imparare a usare le parole, possibilmente, senza ferire gli altri. La prefazione porta le prestigiose firme di Claudio Magris e Moni Ovadia.



Al termine della presentazione, brindisi offerto dall’Azienda BorgoSanDaniele.Sabato 17 luglio alle 21.00 nella nuova Piazza della Seta di Bertiolo (UD), Comune da quest’anno entrato a far parte degli ospitanti del Festival culturale “dialoghi”, si terrà il concerto della Big Band Gone with the swing diretta dal M° Raoul Nadalutti. Un’esplosione di musica e colore per una serata davvero coinvolgente.La Gone with the swing, nata nel 1993 a Cormons, è un’orchestra jazz che fa rivivere le atmosfere delle Big Band americane degli anni ‘30 e ’40. Si è esibita nei più bei locali, teatri e piazze del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, ma anche in Slovenia, Croazia, Austria e in varie trasmissioni televisive; ha partecipato a pregevoli manifestazioni jazzistiche, tra cui: Jazz&Wine of Peace, Peschiera Jazz Festival, MareziJazz.La Gone with the swing ha collaborato con ospiti illustri quali: Roy Paci, Fabrizio Bosso, Davide Ghidoni, Paolo De Giuli, Daniele Moretto, Mauro Ottolini, Filippo Vignato, Giorgio Giovannini, Robert Bonisolo, Daniele D’Agaro, Andres Villani, Ian Paice, Titti Castrini, il gruppo ottoni Aretuska e molti altri. Ha registrato due album: “GO!” e “Live!”.Il programma del 2021 è incentrato sulla figura geniale e complessa del band-leader Stan Kenton, ma propone anche lo swing di Duke Ellington, Glenn Miller, Benny Goodman, Buddy Rich e i ritmi latini di Arturo Sandoval e Chucho Valdez.Continua in queste giornate e proseguirà a settembre la raccolta fondi destinata all’Associazione Scricciolo, di riferimento all’ll’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, realtà che promuove interventi di sostegno morale, materiale e psicologico a favore dei familiari dei bambini ricoverati in TIN (Terapia Intensiva Neonatale). “dialoghi” si sta impegnando quest’anno a raccogliere fondi per Le Case di Scricciolo, residenze nelle quali viene offerta ospitalità alle famiglie che provengono da fuori Trieste, durante la permanenza dei loro neonati in TIN.