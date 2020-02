Ultimo fine settimana per la rassegna Piccolipalchi

Si concluderà nel fine settimana la 14a edizione di Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con gli enti locali aderenti, la compagnia Arearea di Udine e la partecipazione della Fondazione Friuli.



Tre gli appuntamenti in programma, tutti all’insegna della musica per i più piccoli.

Sabato 15 febbraio (ore 17) al Teatro Odeon di Latisana e domenica 16 febbraio (sempre alle 17) all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli andrà in scena Concert Jouet per i bambini dai 4 anni in su. Un concerto comico per voce (Paola Lombardo) e violoncello (Paola Torsi) nel quale si rincorrono situazioni imprevedibili. Un originale spettacolo musicale e teatrale, che unisce canto e musica, fisicità e comicità, in un gioco divertente e leggero.



Domenica 16 febbraio alle ore 17 la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni presenterà nell’incantevole Antico Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento il concerto Eine Kleine Kinemusik dedicato ai bambini dai 6 anni in su. Diretta dal Maestro Massimo Belli, l’Orchestra Busoni è la formazione più antica della nostra regione e coinvolgerà il pubblico di bambini e adulti in una “piccola serenata cinematografica” con brani celeberrimi di musica da film.



L’edizione 2019/2020 di Piccolipalchi ha proposto complessivamente 21 appuntamenti in 9 comuni della regione, consolidando la rassegna come importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di servizio al territorio.