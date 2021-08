Ultimo giorno di Lunatico Festival a Gorizia

Si conclude il 29 agosto a Gorizia il Lunatico Festival, un progetto di iG Soc. Coop., co-organizzato da Cooperativa Sociale La Collina e Gect-Go giunto all'ottava edizione e che gode del patrocinio del Comune di Gorizia. Da quest’anno poi il programma del Lunatico Festival nel capoluogo isontino si è ampliato; ospitato come da tradizione nel Parco Basaglia di Via Vittorio Veneto 174 a Gorizia, si è articolato nelle medesime sezioni che tradizionalmente contraddistinguono il Lunatico Festival: musica, teatro e narrazioni. Alcuni degli eventi, tra cui uno sportivo, si sono svolti in collaborazione con realtà transfrontaliere.



Anche quest'anno, in continuità con le edizioni passate, nell'arco delle quattro giornate è stato proposto un ricco cartellone di appuntamenti, a fruizione gratuita, ma su prenotazione e fino a esaurimenti posti. Ampia e variegata come sempre la proposta adatta a incontrare i gusti di un pubblico trasversale.





Per la sezione musica, il 29 agosto alle 15.00 si svolgerà un Workshop di Improvvisazione musicale e Sinestesia a cura di A Vassel Full of Void.Gli appuntamenti serali saranno preceduti, alle 19, da Aperitivi musicali e Dj Set a cura di Marco Pilolli aka Dj MyMan, le cui influenze musicali sono molteplici, dalla new wave, dal post punk, alla kraut, alla house e alla techno.Il contrasto allo stigma della salute mentale, elemento che da sempre caratterizza la rassegna anche in considerazione della sede che ospita gli eventi del festival, il Parco Basaglia dell'ex Ospedale psichiatrico di Gorizia dove iniziò la sua attività in regione lo pischiatra noto per la riforma che porta il suo nome, sarà al centro dell'evento "Nascere con i diritti", che prevede la presentazione, alle ore 17.30, del nuovo percorso storico nel parco degli Itinerari Basagliani a cura di Sara Fantin. Itinerari basagliani è un progetto finalizzato all'accoglienza e gestione dei gruppi in visita al territorio di Trieste e Gorizia interessati ai temi della de-istituzionalizzazione, della salute mentale, della rivoluzione basagliana, dei percorsi di salute, della cooperazione e dell’impresa sociale.Nella sezione teatro, che prevede quattro appuntamenti, il 29 agosto ci sarà spazio per un doppio appuntamento: alle 20.30 con “Emozioni riflesse” di e con Giù Le Maschere in cui un uomo combattuto tra la Gioia e la Noia e una donna che non riesce a far entrare l'aria tra le sbarre della sua gabbia troveranno sfogo in un gioco di Emozioni Riflesse e alle 21.30 con "Confino" di e con Alessandro Tampieri in collaborazione con FvgPride, la vicenda di un confinato per pederastia nell'Italia fascista che diventa una riflessione politca, sociale e umana nel Paese di oggi.Per accedere agli eventi, la cui fruizione è è gratuita, in considerazione della situazione sanitaria sono necessari comunque il Green pass e la prenotazione online dal sito www.lunaticofestival.org.Lunatico Festival è un progetto di iG Società Cooperativa, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS (co-organizzatore) e con Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Cosm – Consorzio operativo salute mentale, Well Fare Pordenone, Cooperativa Bonawentura/Teatro Miela, Gect-GO nell'ambiro del Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, Lega Coop FVG, Associazione Culture Attive, Fondazione PInAC.Lunatico festival è realizzato con il supporto delle aziende locali Sodomaco, in qualità di main sponsor, e Infordata Sistemi come partner tecnico.