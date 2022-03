Un’etichetta storica torna a casa

Steve Lacy, Lol Coxhill, John Zorn, Elliot Sharp, Derek Bailey, Eugene Chadbourne, Don Preston, Jeff Schwartz, ma anche Giancarlo Schiaffini, Gianluigi Trovesi, Roberto Ottaviano… sono solo alcuni degli artisti della scena d’improvvisazione che da quasi 50 anni si trovano negli album pubblicati dalla Ictus Records, fondata nel lontano 1976 a Moruzzo dal batterista, percussionista, compositore e (ex?) jazzista udinese Andrea Centazzo con Carla Lugli.

Una delle prime e più celebrate label mondiali dedicate solo alla musica d’improvvisazione, definita ‘l’etichetta creativa per la musica creativa’, aveva chiuso i battenti in Italia nel 1984, per riaprire un decennio dopo in California, dove Centazzo si è trasferito e da dove ha continuato ad alimentare un catalogo sterminato, composto da nuove produzioni e album storici in attesa di ristampa. Incassati nel tempo i complimenti degli addetti ai lavori (uno degli ultimi numeri della ‘Bibbia’ Musica Jazz ha indicato tre uscite storiche della Ictus, registrate in Friuli, come parte dei “4 punti cardinali della nuova musica d’improvvisazione jazz”) e sostenuto dalle richieste degli appassionati, Centazzo ha continuato a tenere in vita l’etichetta, nonostante alcune offerte. Ora che il mercato tradizionale è agonizzante e l’invio di materiale dall’America è diventato antieconomico, l’artista ha deciso di tornare ‘a casa’ dal punto di vista editoriale. L’etichetta udinese Nota di Valter Colle ha deciso infatti di proporsi come partner europeo per il grande e prestigioso catalogo Ictus, attivo e ben radicato negli Usa, avviando una ristampa selezionata, ragionata e progressiva (non ‘in blocco’) del catalogo.



“C’è un rapporto di antica amicizia e reciproca fiducia che parte dai tempi in cui aiutavo Andrea a organizzare concerti – spiega Colle – per cui è nata una joint venture che cercherà di cogliere le occasioni del mercato e le opportunità del momento. In pratica, è una licenza per il territorio europeo, che altrimenti non avrebbe la possibilità di accedere a un prodotto Usa”.I primi tre titoli selezionati per la ristampa col marchio Nota sono, sviluppati da spettacoli teatraliI titoli, disponibili in Italia per la prima volta, sono, che contiene le musiche originali dell’omaggio scritto e presentato nel 1985 per il decennale dalla morte di Pasolini, mentrefu scritto per il ventennale e presentato a Bologna, Udine e Villa Manin di Passariano: entrambi con testi e poesie di Pasolini.E visto che il 2022 non è solo l’anno del centenario dalla nascita di Pasolini, ma ricorda anche gli 80 anni dalla scomparsa della fotografa, attrice e pasionaria udinese Tina Modotti, il terzo titolo è. Un’opera lirica commissionata nel 1996 dal Comune di Udine e dal Teatro comunale di Trieste e presentata anche in America, con Ottavia Piccolo voce recitante e un intervento di Giorgio Albertazzi. La presentazione di questa prima tranche di uscite, con contributi video e musicali, è fissata per sabato 12 al ‘Caucigh’ di Udine, ma il rilancio italico ed europeo della Ictus passerà anche per un festival già fissato a Milano dal 4 al 7 luglio, che celebrerà (in ritardo di un anno causa pandemia) i 45 anni dell’etichetta, con una ventina di musicisti in arrivo dagli Usa.“L’etichetta – spiega Centazzo – è ancora un catalizzatore per gli artisti creativi e una parte del pubblico, oltre ai fansmusicisti come Zorn. Ho ristampato nel tempo alcuni dei titoli più significativi e c’è pure un’etichetta che sta producendo una selezione di album solo in vinile. Dopo le celebrazioni di Pasolini e Tina Modotti abbiamo già in cantiere alcuni titoli recenti, dal West Coast Chamber Jazz Trio a un album come Sacred gong dive, che ha avuto grande successo di pubblico. Ovviamente daremo la priorità a titoli legati al territorio, come Tiare, Cjant e il concerto per il Millenario di dine, ma ci sono anche diversi inediti che attendono”.