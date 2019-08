Un’intera giornata dedicata a Frank Zappa

Serata di apertura per Trieste Summer Rock, il festival di concerti perlopiù di area progressive organizzati dall’associazione Musica libera. Giovedì 1° agosto, in occasione del Frank Zappa Day, doppia proposta. La prima, Elio e gli Ossi Duri, è un progetto nato nel 1993 come personale tributo all’allora appena scomparso Zappa, che da tempo collabora con il frontman degli ormai sciolti Elio e Le Storie Tese. Nato dall’idea di due zappiani incalliti, il progetto The Enema Bandits play the music of Frank Zappa è invece un arrangiamento degli originali del maestro di Baltimora in vari stili, dal rock alla disco, dal jazz orchestrale alla fusion, per ogni tipo di situazione ed esigenza.