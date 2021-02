Un 'pianorotto' focolare attorno al quale raccontarsi

Musica, educazione, artigianato, riconoscenza. Si potrebbe sintetizzare con queste parole il nuovo progetto di SimulArte, impresa culturale nata meno di tre anni fa e con alle spalle già molte iniziative di successo come More Than Jazz e Music System Italy.



Da un'idea di Ermanno Basso, e dalla collaborazione tra SimulArte e “teatroescuola” dell'Ente regionale teatrale del Fvg, infatti, nasce Pianorotto, inedita iniziativa che vedrà i bambini ricevere in dono un pianoforte “rotto”, da qui il nome. Il progetto coinvolgerà gli studenti della scuola primaria dell'Istituto comprensivo Faedis-Attimis-Povoletto nell’impresa di “riparare” e rimettere a punto lo strumento, andando a bottega con il maestro riparatore Luca Bonutti.



“Abbiamo pensato che dopo tre anni in cui abbiamo ricevuto molto in termini di calore dimostrato dal pubblico friulano – spiega lo stesso Basso, co-fondatore di SimulArte –, fosse giunto il momento di un give back, di un segno di riconoscenza. E donare un pianoforte, che costituisca anche un'occasione di crescita didattica e formativa per le giovani generazioni, crediamo sia il modo migliore. Speriamo – conclude – che questa iniziativa possa proseguire con successo anche nei prossimi anni allargando, anche grazie all'impegno dell'Ert e di teatroescuola, la platea dei ragazzi coinvolti”.



E “a” sarà il tema attorno al quale ruoterà,per raccontare il progetto “Pianorotto”. Ma anche una conversazione per ragionare insieme a uno studioso di teatro musicale e popolare, Alfonso Cipolla, un maestro accordatore, Luca Bonutti e di un produttore musical, Ermanno Basso, sulla capacità dell’arte, e della musica di passare di mano in mano, per vicinanza, per tempo e spazi condivisi. Un modo per riflettere sul fatto che l’arte è un mestiere, fatto con le mani, impregnato negli oggetti, concreto nel pensiero, nel suo farsi e nel trasmettersi.“Per teatroescuola – spigano le responsabili– pianorotto è la concreta azione di portare l’arte come legame della comunità anche dei bambini. L’arte come fattore quotidiano che ti lega alla tua casa, al tuo spazio e alle persone. L’arte capace di darti direzioni di crescita e riflessioni, di accoglierti proprio come una casa e in cui puoi lasciare la tua impronta che sarà individuale, ma risuonerà nella coralità del gruppo, proprio come la musica. Pianorotto e SimulArte, che ringraziamo, ci danno la possibilità di portare un pianoforte fra i bambini proprio come un focolare attorno a cui sentirsi, raccontare e raccontarsi”.Con la guida di Luca Bonutti e degli insegnanti, da marzo a giugno, i bambini aggiusteranno il pianoforte, ne impareranno il funzionamento e potranno cimentarsi in laboratori e percorsi dedicati all'ascolto e all'educazione sonora. Lavorando “a bottega” sullo strumento donato da SimulArte, quindi, ci sarà l’occasione per parlare di suono, musica, di strumenti musicali, di repertori e di storia. Il pianoforte rimarrà poi nella scuola a testimonianza del lavoro fatto e potrà essere suonato negli anni a venire".Alla fine di questo percorso, il pianoforte prenderà di nuovo vita a giugno con una serie di concerti del pianista, artista tra i più apprezzati della scena musicale internazionale. Il musicista dedicherà un concerto per “pianoforte aggiustato, furgone aperto e pianista coraggioso” a tutta la comunità.