Un'altra settimana in compagnia di Monfalcone Estate

Martedì 13 luglio, alle 21.00, in piazza Falcone e Borsellino, ritorna il Cinema con la proiezione “Little Forest” di Yim Soon-Rye (Corea del Sud, 2018) introdotta da Laura Blasich e Katia Bonaventura. La pellicola è tratta da un manga giapponese e la visione del film sarà preceduta da un approfondimento sull'incrocio tra fumetto e cinema assieme alla grafica e disegnatrice Sara Pacor e la scrittrice, sceneggiatrice ed editor di Panini Comics Elena Zanzi.



Mercoledì 14 luglio, alle 10.30, in piazzetta Unità d’Italia, appuntamento con le Letture ad alta voce e canzoni per bambini dai 3 anni e le loro famiglie, a cura della Biblioteca comunale e dei Lettori in Cantiere, volontari amanti dei libri e delle letture . Alle 18.30, nel giardino della Biblioteca, va in scena lo spettacolo teatrale “Attenti al lupo”, con Lorena Boscarol, Beppe Marcon, Eva Ricupero, Luigina Bonetti, Zora Cernic, Rafiya Azad, Enrico Furlan, Mariangela Pacorig; al sax il maestro Gianfranco Agresti. La Biblioteca comunale propone infine anche a Marina Julia, venerdì 16 luglio, alle 17.30, le Letture ad alta voce e canzoni.



Si ricorda che, durante tutta l’estate, la Biblioteca rimane aperta con il consueto orario: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dal lunedì al venerdì anche delle 14.30 alle 18.30.In Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone, giovedì 15 luglio, alle 17.00, apre al pubblico la mostra “Piero Conestabo. Realismo psichico e 100.000 pixel a matita”, promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monfalcone, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la curatela di Fabio Favretto. Artista internazionale, conosciuto per l’originalità delle sue opere e l’abilità tecnica, Piero Conestabo è una figura unica nel panorama pittorico contemporaneo.Orari di apertura della mostra fino al 29 agosto: lunedì 17.00_ 19.30, mercoledì 10.00_13.00, giovedì 17.00_ 19.30, venerdì, sabato e domenica 10.00_13.00 e 17.00_19.30 (ingresso libero con entrate contingentate). A corollario un ricco programma di visite guidate con l’artista e il curatore della mostra tutti i venerdì alle ore 18.30, i sabati alle ore 18.00 e le domenica alle ore 11.00, per un massimo di 12 persone su prenotazione telefonica allo 0481.494177–371 o via email all’indirizzo: galleria.didattica@comune.monfalcone.go.it.Il MOCA – Festival musicale internazionale torna in centro città, giovedì 15 luglio, a cura di ACSREOS, con la direzione artistica di Simone D’Eusanio. In viale San Marco, alle 18.30, in programma Bais, in piazza Cavour alle 19.30 Life in the Woods e in piazzetta Unità d’Italia, alle 20.30, Sun’s Spectrum.Venerdì 16 luglio, alle ore 21.00, in piazzetta Unità d’Italia, appuntamento con la rassegna “Aspettando GEOgrafie” per la presentazione de “La cicala di Belgrado” di Marina Lalović, un evento organizzato dalla Biblioteca comunale in collaborazione con Bottega Errante Editore. L’autrice, una giornalista e scrittrice serba, dialogherà con Elisa Copetti, introducendo questo viaggio con una sua amica d’infanzia, motivo di spunto per riscoprire la propria città poco prima della caduta di Milošević. La musica, il cibo, le piazze, le vie che attraversano la capitale, i bombardamenti NATO, gli anni Novanta, i personaggi incrociati e conosciuti: la Lalović ci svela l’anima di Belgrado più profonda e inedita con gli occhi di chi ha lasciato la propria città e la guarda con lucidità e malinconia, con razionalità e affetto allo stesso tempo.Marina Lalović nel 2000 si trasferisce in Italia dove si laurea presso l'Università "La Sapienza" in Editoria e Giornalismo. Ha lavorato come redattrice TV del Babzine, il Magazine settimanale di Babel TV, canale 141 di Sky, dedicato alle questioni dell’immigrazione in Italia. Era corrispondente da Roma per quotidiano serbo "Politika" come anche per la radio-televisione serba, B92. Ha collaborato con Associated Press Television News bureau a Roma ed è stata corrispondente per la web tv della rivista americana SPIN e per la rivista europea, Cafebabel. Ha lavorato per ENEL, nel reparto delle relazioni esterne. Attualmente fa parte della squadra di Radio3Mondo, Radio Rai 3, dove conduce la rassegna della stampa estera e gli approfondimenti del programma.Sabato 17 luglio, alle 18.00, per la rassegna “Terra Sospesa” tra etno jazz e folk “Tzi-ga-no”, musica con Roberto Daris (fisarmonica) e Simone D’Eusanio (violino).Alle ore 21.00, in piazzetta Unità d’Italia, con “Rock History – I 100 minuti del rock” viene proposto un viaggio nel tempo alla scoperta dei miti e delle leggende della storia del rock, a cura della scuola CAM Arte Musica: attraverso la musica, i video, le canzoni, i vinili, e l'avvincente storytelling del suo conduttore e ideatore, Gabriele Medeot, voce di Rock Revolution su RaiRadio1 FVG.Si ricordano, infine, due appuntamenti sportivi a Marina Julia: dal 15 luglio al 18 luglio, al campo di beach volley, sarà ospitato il torneo di beach volley riservato alle categorie Under Misto 6vs6 (dedicato ai nati dal 2002 al 2007), organizzato dall’A.R. Fincantieri Pallavolo con il contributo del Comune di Monfalcone.Da sabato 17 luglio, dalle 18.00 alle 19.00 nella porzione di mare fronte chiosco “Ex Playa”, Kite Life – grazie a un finanziamento del Comune di Monfalcone – proporrà gratuitamente attività di acquagym. La nuova iniziativa proseguirà fino al 20 agosto ogni venerdì, sabato e domenica.