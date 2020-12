Un anno con sei mesi scarsi di spettacoli in Fvg

L’anno nero, sospeso, maledetto. Chiamatelo come volete, ma per il settore degli spettacoli il 2020 è stato il periodo peggiore che la storia recente ricordi, a meno di non voler andare indietro ai bombardamenti durante la Seconda guerra (che però, tecnicamente, non chiusero i teatri) o ai tempi della Grande depressione, che fece tabula rasa. Come sempre succede, le disgrazie non colpiscono tutte allo stesso modo, per cui ci sono stati alcuni ‘fortunati’ o coraggiosi che, a fatica, sono riusciti a realizzare in parte o completamente quanto programmato, magari scommettendo sul periodo giusto.

Per gli altri, al netto delle dirette social del primo lockdown, è stato un rincorrere dati e previsioni, sperimentare nuove strade – nella maggior parte dei casi, pochissimo remunerative – e sperare in un futuro non così negativo. Analizzando i 12 mesi trascorsi, quelli coperti da spettacoli teatrali, concerti, rassegne e proiezioni cinematografiche sono stati più o meno la metà. Dopo l’avvio lento, come sempre, a gennaio-febbraio, tutto si è fermato da marzo a maggio per il primo lockdown.

Da giugno, tra un Dpcm e un’ordinanza regionale, le maglie si sono progressivamente allargate, permettendo lo svolgimento di quasi tutti gli eventi programmati fino a ottobre e con un picco inatteso ad agosto-settembre. Lo stop totale degli ultimi due mesi, ormai ‘virtuali’, porta il totale dei mesi di stop superiore a quelli di attività. In ‘zona rossa’ sono stati quasi sempre i grandi eventi – di cui parliamo a lato - , e le stagioni teatrali regolari, durate non più di 3-4 mesi complessivi e con più serate ‘da recuperare’ che programmate. Per non dire dei cinema: luoghi fisici desolatamente vuoti, che assieme ai teatri hanno pagato più di tutti gli altri, anche se si erano attivati per operare in sicurezza, accettando un numero limite di spettatori sotto la sopravvivenza.

Paradossalmente, entrambi i settori hanno saputo inventarsi nuovi mezzi di fruizione e promozione, sviluppando un settore – quello online – diventato una forma non solo alternativa, ma complementare quando (se?) tornerà la normalità. Tra i più attivi, il Css ha allestito già col primo lockdown una serie di spettacoli online, Io sono mecenate, per aiutare il mondo del teatro, e lanciato una stagione lunga 365 giorni all’anno con progetti per pochi spettatori o ‘a distanza’.

Il Verdi di Pordenone è andato subito on demand, il Palio studentesco di Udine si è fatto ‘social’, il ‘Teatrone’ ha aperto una web Tv e l’Ert Fvg si è inventato ‘il teatro a casa tua’. Pure il cinema, dopo il primo festival in presenza, quello di gennaio a Trieste, ha dovuto scegliere di andare online. Tranne rare occasioni (Premio amidei, Aquileia Film Festival, Le giornate della luce), tutte le rassegne sono state visibili solo in rete, dal Festival del cinema latino americano al Far East Film Festival, da ShorTs alle Giornate del Muto, a Science+Fiction.

Online sono nate anche piattaforme come Adesso cinema, My Movies e Fareastream, per offrire pellicole in streaming e garantire un minimo introito ad alcune sale della regione, chiuse da mesi. I più ‘fortunati’ sono stati gli organizzatori di eventi estivi, che tra salti mortali e coincidenze fortunate sono riusciti ad allestire programmi sold out in più occasioni (anche a causa del numero limitato di spettatori ammessi). Chi ha scommesso su uno slittamento degli eventi programmati è stato premiato dai dati bassi della pandemia e anche dal meteo clemente: pensiamo al rinnovato Mittelfest, che tra fine agosto e inizio settembre ha avuto un fortunato battesimo, o a Folkest, fatto slittare in avanti di due mesi per dover rinunciare alle ‘piazze’. Senza dimenticare le stagioni estive Blossoms, Festil, Safest, Areadanza, Arlecchino errante, Sulla nuda pelle…

E le innovazioni come il ‘drive in teatrale’ di Anà-Thema o gli spettacoli davvero ‘a km zero’ dei Papu, tra una diretta social e l’altra.

La musica - finita idealmente nella forma ‘fisica’ con il Festival della canzone friulana a fine ottobre - è stata il settore più colpito, lo abbiamo già detto. Nonostante le promesse, per molti artisti locali ci sono state pochissime possibilità di esibirsi, streaming escluso. Anche quando sono arrivati i tempi delle ‘vacche grasse’, ossia i concerti da 1000 spettatori all’aperto (e 200 all’interno), ne hanno beneficiato più che altro alcuni big nazionali, che hanno formato l’ossatura di programmi come il No Borders, praticamente inalterato rispetto al passato, Onde mediterranee, ecc. Ok pure i festival jazz di Udine, Pordenone, Grado e Cormons, nel periodo più tranquillo dal punto di vista sanitario, e quelli di classica come Carniarmonie, mentre altri come Pn Blues sono stati ‘ridotti’.

Ecco perché la conta dei live estivi farebbe quasi pensare a un anno di normalità: Gualazzi, Tosca, Silvestri, Gazzè, Fresu, Bollani, Diodato, Elisa (due volte!), Biondi, Brunori Sas, Cristicchi, Mannarino, Venuti, Nek, Ranieri, Morgan, Marlene Kuntz, Zilli, Michielin, Pfm, Arisa, Alice… Buon per loro, ma non dimentichiamo, di nuovo, tutti gli artisti locali, dal teatro alla musica (compresa la classica, in una situazione solo leggermente migliore) fermi ‘per Covid’. Sono l’anello più debole di una catena che dovremmo contribuire tutti a non lasciare che si spezzi, perché il numero di volte in cui l’intero settore può ripartire senza danni irreversibili non è illimitato.