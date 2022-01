Un anno in ‘camera acustica’ con Chamber Music

Il 12 gennaio parte a Trieste anche Cromatismi, il cartellone numero 27 promosso dalla Associazione Chamber Music, che ha in programma 15 grandi concerti per una stagione cameristica in programma fino al 14 dicembre, che si completa con un ritorno attesissimo sulla scena: quello del Premio Trio di Trieste, al rush finale dal 9 al 12 settembre.



Per la camera acustica in legno del Teatro Miela, il direttore artistico Fedra Florit ha scelto un programma che punta a far viaggiare il pubblico “fra le gradazioni di una tavolozza musicale, con proposte mai scontate”. Si parte con il celebrato duo di pianoforte a quattro mani composto da Sivan Silver e Gil Garburg, per un recital dedicato a Stravinsky. Spiccano le serate-evento con l’Orchestra dei Virtuosi Italiani, integrata dal talento russo Lukas Geniusas, e il Coro da Camera di Torino, ma le formazioni e gli artisti italiani e internazionali in programma sono tutti di di primissimo piano: dal Boccherini String Trio al Quartetto Noûs, dalle soliste Elisa Tomellini e Laura Marzadori al duo Tchumburidze–Sepashvili, al violoncellista Luigi Piovano