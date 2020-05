Un anno in musica in Fvg e non solo

Aspettando di capire come saranno gli eventi live del 2020, tra misure anticontagio, distanziamento sociale e ingressi a numero chiuso, Azalea ha realizzato un video per ricordare i concerti che nel 2019 hanno conquistato il pubblico in Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Rivivendo le emozioni più forti della passata stagione musicale, ora, non resta che aspettare l'arrivo di belle novità musicali.

Alcuni organizzatori di eventi live, infatti, tra cui proprio Azalea, hanno già annunciato di non volersi arrendere e di voler dare un segnale forte in questo difficile momento legato all'emergenza Covid, proprio attraverso la musica.