Un attore-rider porta gli spettacoli ‘a casa’

Teatri chiusi o teatri aperti? Questo è il dilemma. Quando sarà possibile riaprirli al pubblico? Con questo interrogativo si apre il nuovo anno del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, che all’incertezza delle previsioni preferisce iniziare il 2021 all’insegna delle attività ancora di fatto possibili per l’attuale Dpcm - attività di progettazione artistica, di produzione e prove di spettacoli, residenze artistiche, gli incontri di Teatro partecipato per cittadini, i laboratori per studenti e quello di public speaking -, senza rinunciare alla sfida di fare teatro per i suoi spettatori. Il CSS guarda ai nuovi formati e dispositivi teatrali alternativi allo spettacolo dal vivo, generati proprio durante il lungo periodo di lockdown vissuto dagli artisti. Molti di loro, infatti, non si sono fatti fermare e hanno iniziato a ideare innovativi formati drammaturgici e ingegnosi dispositivi di fruizione, per continuare a produrre arte e ‘spettacolo’.



Uno di questi è Consegne, una performance da coprifuoco, un’azione urbana itinerante per un attore-rider e per spettatori collegati dalle loro case, che ContattoBlossoms 365 giorni ospiterà a Udine e Cervignano a partire dal 21 gennaio. Consegne è una performance nata nell’ottobre 2020 in reazione alla seconda, inaspettata chiusura dei teatri e di molte attività. L’hanno ideata Enrico Baraldi, Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio della compagnia bolognese Kepler 451, che tornerà a Udine dopo il fortunato Lapsus urbano presentato la scorsa estate. L’instant show concepito per la notte più desolata mai conosciuta dalle nostre città da anni, quella del ‘coprifuoco’, vede un corriere spostarsi in città, per effettuare la sua misteriosa consegna, collegato al destinatario attraverso l’etere, sulla piattaforma Zoom. Consegne verrà ‘effettuato’ a Udine, per quattro volte al giorno dal 21 al 24 gennaio, poi dal 9 all’11 febbraio a Cervignano e dal 12 al 14 di nuovo a Udine.