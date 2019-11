Un centenario ‘sinfonico’ per la Filologica friulana

Per celebrare il centenario di fondazione della Società Filologica friulana, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio ‘Tomadini’ di Udine, diretta da Walter Themel, propone un concerto di musiche di autori friulani per lo più inedite e poco conosciute, molte delle quali eseguite in prima assoluta. Due le date in programma, a Gorizia – città di fondazione della Filologica – sabato 16 al Teatro Verdi e a Tolmezzo lunedì 18 al Candoni, entrambe a ingresso libero. Tra i brani, l’inedito Furlanìe di Valter Sivilotti, libera rielaborazione del celebre brano corale di Arturo Zardini, noto anche come Cjant de Filologjiche, con la partecipazione del violino solista Lucio Degani.