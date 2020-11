Un classico di Moravia al cinema

Arriva sugli schermi virtuali di #iorestoinSALA, il circuito digitale cui aderiscono più di 50 cinema italiani, Gli indifferenti, nuovo adattamento cinematografico del celebre e omonimo romanzo di Alberto Moravia. A presentarlo al pubblico - giovedì 26 novembre alle ore 20.30 in diretta streaming (e visibile anche sulle pagine Facebook di ognuna delle oltre 50 sale del circuito www.iorestoinsala.it) - il regista Leonardo Guerra Seragnoli insieme a Gianluca Farinelli. Nel cast del film Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Giovanna Mezzogiorno e i giovani Beatrice Grannò e Vincenzo Crea.



Gli indifferenti aggiorna la storia di Moravia, ambientata in origine negli anni Venti, trasferendo l’azione ai giorni nostri. Protagonista è la famiglia Ardengo, che da tempo vive al di sopra delle proprie possibilità economiche. Da anni Leo Merumeci, manager tuttofare e amante di Mariagrazia Ardengo, mantiene la famiglia permettendole di fare la vita agiata di sempre. Il figlio di Mariagrazia, Michele, capisce però che dietro l’apparente generosità di Leo si cela un piano meditato a lungo per ottenere l’unico bene che è rimasto alla famiglia Ardengo: l’attico in cui vivono. Ci penserà la diciottenne Carla a scuotere la sua famiglia dall’indifferenza in cui si era rifugiata.



"L’idea di un adattamento de Gli Indifferenti – spiega il regista - è nata inizialmente dalla sensazione che i temi trattati nel romanzo fossero particolarmente attuali. […] Abbiamo scelto una trasposizione contemporanea perché ci interessava sottolineare come nonostante i tanti anni passati e una società che si è apparentemente evoluta, la famiglia Ardengo, Leo Merumeci e Lisa, siano ancora qui tra noi. […] Partendo da questi presupposti e cercando di seguire l’ossatura del romanzo, abbiamo aggiornato la storia per vedere se l’adattamento potesse, organicamente, avere un punto d’arrivo nuovo, un movimento in avanti e non sul posto".