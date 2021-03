Un confine incerto in esclusiva su #iorestoinsala

Arriva in esclusiva su #iorestoinSALA, da mercoledì 10 marzo, il nuovo film di Isabella Sandri, 'Un confine incerto', distribuito dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con la Polizia di Stato e Save The Children.



Presentato al Torino Film Festival nel 2019, 'Un confine incerto' affronta il tema difficile della pedo-pornografia, e vede nel cast il giovane Moisè Curia (volto noto per il suo lavoro televisivo, in particolare per i ruoli interpretati nella fiction di grande successo Braccialetti rossi) e Valeria Golino.



La regista Isabella Sandri sarà ospite in diretta streaming su #iorestoinSALA, mercoledì 10 marzo alle ore 20.30, per presentare il film assieme al produttore Giuseppe Gaudino (regista di Per amor vostro, che è valso la Coppa Volpi a Valeria Golino alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2015) e agli attori protagonisti Moisè Curia e Anna Malfatti.



“In questi ultimi quindici anni – dice la regista – ho raccontato con i miei lavori storie di bambini e di adolescenti: dai profughi palestinesi in Libano agli orfani delle bombe intelligenti in Afghanistan, dai figli dei lavoratori delle maquilas messicane, alle bambine sopravvissute alle stragi in Ruanda, o ai piccoli indios sterminati dall’arrivo dei bianchi nella Terra del Fuoco e in Patagonia. E mi sono chiesta:, la forza di credere in sé. Uccidere la sua forza ma anche – forse peggio – la sua parte tenera. Uccidere la tenerezza che l’essere umano ha dentro: il bambino”.