Un festival delle decine di ospiti di successo da 30 anni

Basterebbero i numeri: 54 concerti in 30 comuni dal 15 luglio al 4 settembre. “Trent’anni non sono passati invano. Carniarmonie non è solo un festival di successo, ma un incubatore di idee, uno spazio mentale con tanti luoghi fisici dove costruire assieme”. Il direttore artistico Claudio Mansutti commenta così una lunga storia piena di passione, musica, arte, cultura.

“Una tradizione fatta di luoghi, incontri e condivisioni, che il festival musicale della montagna friulana vuole celebrare segnando nuovi record, numerici e qualità”. Con una media di uno, ma anche due concerti al giorno, nei luoghi più puri ed incantevoli delle nostre Alpi, in pievi, palazzi, musei, teatri, malghe e all’aria aperta, non solo la sera, ma anche al mattino e al pomeriggio, Carniarmonie punta sulla varietà dei generi (classica, jazz, contaminazioni, world..). E sulle novità Accordi Musicali della Fvg Orchestra e La musica del legno, oltre alle joint venture confermate.

E i nomi? Non mancano i più famosi come Giovanni Sollima (venerdì 16 a Moggio) o Gabriele Mirabassi, il divulgatore scientifico Luca Mercalli, il chitarrista internazionale Christian Lavernier e il pianista Hugues Leclère, Massimo Mercelli, Nicoletta Sanzin e Elia Cecino, oltre ai Filarmonici Friulani, l’operetta e l’omaggio a Dante Alighieri dell’Umbria Ensemble. E per partire, giovedì 15, i Concerti sacri di Duke Ellington a Illegio, in un progetto che vede assieme Abbey Town Jazz Orchestra, Coro del Fvg e NuVoices diretti da Paolo Paroni.